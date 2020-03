Escuelas de nivel básico suspendieron clases a partir de este jueves

Cómo lo habían anticipado, escuelas del nivel básico en Acapulco suspendieron las clases a partir de este jueves y hasta el 20 de abril como medida de prevención para evitar la propagación del Coronavirus que afecta a México y al estado de Guerrero.

Cabe mencionar que, este día ya no asistieron los estudiantes por acuerdo de la plantilla docente con los padres de familia, pero los profesores seguirán acudiendo a las escuelas hasta el viernes para continuar con las reuniones de organización.

Escuelas secundarias de Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Simón Bolívar, Sabana, Coloso y Jardín, suspendieron sus actividades, pero los maestros de ambos turnos acudieron a los planteles porque dejarán trabajos y tareas a los estudiantes que deben entregar vía internet. Local Tiendas de autoservicio restringen productos a sus clientes ante Covid-19

Con los planteles de primaria ocurrió igual así como preescolar, aunque algunas escuelas de la zona centro todavía recibieron estudiantes, pero fueron retirados a las diez de la mañana debido a que fueron muy pocos los que acudieron este jueves a clases.

Los catedráticos insistieron a los estudiantes que no se trata de un periodo vacacional, si no de un receso obligatorio para combatir la pandemia, por ello pidieron a las familias no salir a las playas, centros comerciales ni otros lugares de concentración masiva para evitar contagios.

Cabe mencionar que, los profesores dejarán tareas y trabajos a los estudiantes, las cuales deben realizar durante las cinco semanas de sano distanciamiento, porque con ello los evaluarán previo al cierre del ciclo escolar 2019-2020.