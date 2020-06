Tras nuevo operativo, desalojan a 200 personas en Acapulco

Más de 200 personas que se encontraban en fiestas de cumpleaños, ingiriendo bebidas embriagantes en parques, y realizando en actividades no esenciales en la franja de arena, violando las medida de prevención sanitaria por la pandemia del Covid-19, fueron dispersadas por personal de protección civil y elementos de la Guardia Nacional.

Durante el operativo la noche del sábado y madrugada del domingo, los elementos de seguridad pública, retiraron a 117 personas que realizaban actividades no esenciales en la franja de arena en la zona de Pie de la Cuesta por no acatar las mediadas de prevención sanitaria. Estado Piden a transportistas no trabajar con síntomas de Covid-19

Por otro lado, los elementos de seguridad, arribaron a la calle Chiapas de la colonia Progreso, donde procedieron a cancelar un convivio entre cuatro personas en el patio de una casa, invitándolos a respetar las medidas de higiene para evitar ser portador del COVID-19.

Así mismo 13 personas masy que festejaban un cumpleaños en la misma calle de la colonia, se les pidió suspender el festejo,

otros 17 individuos que estaban al interior de un parque ingiriendo bebidas también fueron retirados del lugar.

Cuatro jóvenes que volaban culebrinas en el jardín de niños “Federico Berrueto”, en la calle Durango de la colonia Progreso, también fueron dispersados por el riesgo sanitario que hay en la ciudad.

En una albercada que se celebraba en la colonia Balcones al Mar, se invitó a 16 más a mantenerse en casa, respetar la sana distancia y cumplir con las recomendaciones del sector salud. Al igual que 7 deportistas que se encontraban en la cancha de básquetbol en la colonia La Fábrica. Estado Oficializan aplazamiento de actividades no esenciales hasta el 30 de junio

En el poblado El Pedregoso, las autoridades intervinieron después de encontrar a 7 personas ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un taller mecánico con razón social “El Pollo” y 5 más consumiendo cervezas en la vía pública, afuera de un depósito de cerveza Corona con razón social “Gizas”.

En la colonia Jardín Mangos se dispersó a 4 vecinos que ingerían bebidas embriagantes al exterior de la miscelánea “Tania”, posteriormente, 13 personas que consumían cerveza en un restaurante de mariscos denominado 'El Derrumbe", en Calzada Pie de la Cuesta, fueron enviados a sus hogares; así también a 5 personas que consumían alcohol en una vulcanizadora con razón social “Lunitas”, en la misma zona.