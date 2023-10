Trabajadores del volante bloquean la Costera Miguel Alemán

Trabajadores del volante bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora en el sentido que va del Centro a la Base, debido a que supuestamente están invadiendo la ruta Infonavit - Caleta - Pancho Villa.

Lea también: Protestan trabajadores del Poder Judicial; exigen más salario

Con sus unidades motrices impidieron el paso a los automovilistas, en un principio cerraron solo tres carriles, dejando uno de libre tránsito, sin embargo minutos más tarde cerraron todo el carril.

Con pancartas en mano exigieron la destitución del Delegado de Transportes Jesús Cuevas Ramírez debido a que presuntamente las “5 camionetas piratas” que han invadido por meses sus rutas, le pertenecen.

El permisionario Jesús Catalán Martínez señaló que esta es la segunda movilización que realizan para demandar una audiencia con autoridades del gobierno estatal y atienda esa anomalía.

Local Transportistas reportan pérdidas cuantiosas por calles dañadas

“La vez pasada, pedimos una audiencia en el asta bandera, en lo cual pues la verdad no tuvimos ninguna respuesta. Es una corretiza que se están dando unos conductores con otros y las autoridades pues la verdad hacen caso omiso, el delegado pues ya lo sabemos que son parte de su agrupación las personas que están perjudicando esta ruta de Infonavit”, detalló.

Los transportistas reiteraron el llamado al gobierno del Estado, al secretario de gobierno, y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que se regularice, están afectado a una buena cantidad de choferes, somos 47 choferes con los postureros, hay que ser consientes no somos enemigos del gobierno ni queremos un problema con la gobernadora, me extraña siempre la he apoyado sin nada a cambio”, concluyó.