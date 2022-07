Temen desgracia por tapón en Barra Vieja

Ante las afectaciones constantes que están sufriendo pobladores y pescadores por la demora en los trabajos de la conclusión del Puente en Barra Vieja urgieron a las autoridades de los tres ordenes de gobierno agilizar los trabajos ya que están siendo afectados restaurantes, viviendas y sus producciones.

En conferencia de prensa el presidente de la Federación campesina y pesquera de San Pedro Las Playas Francisco Conde Nava declaró que si el nivel del agua de la laguna sube con una lluvia más “pasaría una desgracia si el gobierno no pone interés en eso”.

Por su parte el presidente de la Federación pesquera del Arenal Arturo Villanueva Genchi en representación de los pescadores hizo un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal ya que alrededor de 200 cooperativas pesqueras con más de 500 agremiados están siendo afectadas.

“Hay un tapón que tiene el puente con la laguna y el mar porque en sus áreas está subiendo el agua y con ese tapón la barra no se abrirá y el sector pesquero no tendrá producción y no podremos subsistir, que entiendan de favor que la apertura de la barra es de vida o muerte porque de ahí depende totalmente la economía de los pescadores, la escuela de nuestros hijos y la alimentación”, explicó Villanueva Genchi.

Los pescadores demandaron ayuda a los tres niveles de gobierno. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Asimismo se quejaron porque tenían programas reuniones con el secretario de Protección Civil del estado así como con el secretario de Desarrollo Económico y no fue realizada “nosotros gastamos en los pasajes para trasladarnos, también el director de pesca Miguel Balleza qué pasa con esa gente que no nos discriminen”.

Así también los pescadores se quejaron ante la falta de programas para el sector pesquero, mencionaron que anteriormente año con año los gobiernos municipal y estatal les daban equipamiento “nos marginan somos de Guerrero tenemos toneladas de producción, el secretario se comprometió a darnos un recurso de 13 mil pesos ahora nos quieren dar 5 mil”, refirió el presidente de la Federación pesquera.

Las comunidades afectadas señalaron son el Arenal, San Pedro Las Playas, La Estación, el quemado, Laguna del Quemado, Cerró de Piedra, Lomas de Chapultepec, Barra Vieja, Plan de los Amates, Tres Palos, El Manglito, Lomas del Aeropuerto, La Estación, la colonia de Ecologistas, San Andrés entre otras.