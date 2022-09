Subirá más la tortilla por desabasto de maíz

Durante este año, Acapulco registrará una disminución de por lo menos 12 mil toneladas de maíz en comparación al 2021 debido al retraso en la entrega de los insumos como el fertilizante y la semilla mejorada por parte de los gobiernos.

Representantes de distintas organizaciones campesinas que integran el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders), indicaron que ante el desabasto de grano se espera que en Acapulco habrá una crisis financiera que se reflejará en incremento en los costos de algunos productos como la tortilla, así como en algunos otros productos que son producidos con maiz.

La presidenta de la asociación ORMIX, Brígida Rosa María Trani Torralba, dijo que las 12 mil toneladas que no se cosecharon este año, podrían representar por lo menos un 40 por ciento de lo producido el año pasado, la causa es porque la semilla y el fertilizante llego fuera del tiempo requerido para sembrar el grano.

En este mismo, Pilar Campos Tapia, integrante del Comunder, agregó sentido que por lo menos el 50 por ciento de los productores del maíz en Acapulco, no van a cosechar maíz este, debido a que no recibieron los insumos año por parte de las autoridades del gobierno, por lo que no sembraron sus tierras.

Manifestó que es el próximo mes de diciembre, cuando se empieza el proceso de cosecha de la mazorca para empezar a desgranar con la finalidad de tener maíz a inicio del próximo año.

Ambos representantes de organizaciones productoras en Acapulco, coincidieron en qué a estas fechas, muchos productores no han recibido el fertilizante gratuito y la semilla mejorada para su cosecha de este año.

Indicaron que en estos momentos, las milpas donde se respetaron sembrar, están en un proceso de desarrollo a un metro o metro y medio de altura.

Manifestaron que en Acapulco hay más de 140 comunidades rurales, donde miles de campesinos se dedican a la siembra de maíz para consumo propio y para su comercialización, sin embargo, este año sólo tendrán el tonelaje que requieren para cubrir su necesidad en todo el año.