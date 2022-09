Lomitos y michis también padecen por la inflación

La inflación del 8 por ciento además de afectar la mercancía alimenticia también ocasionó un incremento de más del 12 por ciento al alimento de mascotas por lo que dueños de perros y gatos se ajustan el cinturón y recurren a la compra por kilo.

Aunque la venta a granel en estos negocios que han proliferado en Acapulco es riesgoso en cuestiones de salud, es una alternativa ante al alza de precios que ha tenido el alimento para las mascotas.

Don Simón, dijo que a partir de la semana pasada su proveedor le notificó un incremento de más del 12 por ciento por lo que un bulto le subió su costo entre 55 a 60 pesos más.

Lee también: Veterinarios piden regular tenencia de las mascotas en Guerrero

“Las croquetas subieron más que la pandemia, subieron un 12 por ciento hace una semana. Un bulto de croquetas con el incremento me cuesta 550 pesos”.

Los negocios de gastos de venta de alimentos de perros, gatos, gallos, cerdos y otros animales han tenido una tendencia en colonias y mercados de Acapulco.

Y es, que los dueños de mascotas se les hace más económico comprar en estos sitios por kilo y donde se ofrece una variedad de marcas de croquetas.

Las croquetas de marca ya son un lujo. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Don Simón, reveló que éste incrementó a las croquetas ha impactado en las ventas y los dueños de bastones y michis ahora tratan de comprar de 20 hasta 50 pesos ya veces ya no compran el kilo.

“La gente se molesta porque las croquetas están caras y me dicen oiga pero apenas le subieron y aunque yo no quisiera me suben el precio al bulto y yo tengo que subirle aunque es poco”.

Comentó que muchas personas acuden a este tipo de locales porque es más económico, que en lugar de comprar en los supermercados, además se tiene variedad y las personas que tiene varias mascotas les ayuda a su economía.

“Tenemos variedad de precio y el kilo va desde 24 hasta 64 pesos ya las personas se les hace más económico comprar aquí en estos gastos que venden a granel”, precisó don Simón.