Sin turismo, playa y negocios de Pie de la Cuesta

A escasos diez días para que termine la temporada de vacaciones de verano, empresarios de la industria restaurantera de Pie de la Cuesta aseguraron que en esta zona turística de Acapulco no se cumplieron las metas en cuanto a afluencia de visitantes, derrama económica y ocupación hotelera.

Lamentaron que las autoridades en materia turística tanto del municipio como del estado califiquen como una buena temporada vacacional en Acapulco, cuando en la zona de Pie de la Cuesta no se rebasó el 10 por ciento de ocupación de cuartos en los hoteles.

El empresario restaurantero y representante de este sector en Pie de la Cuesta, Joel Castillo Gómez, dijo que la expectativa que se tenía en cuanto a la ocupación hotelera para la temporada de vacaciones de verano era del 70 por ciento, cifra que quedó sólo en una esperanza debido a que no se logró rebasar ni el diez por ciento.

“Los hoteles están con muy poco o casi nada de turistas y los restaurantes ni se digan están desiertos, no hay visitantes y esto va a provocar que Pie de la Cuesta no tenga un respiro económico en esta ocasión, hay muchas causas por las cuales no se logró que llegaran turistas y una de estas es la incapacidad del secretario de Turismo municipal, David Abarca, para realizar acciones de promoción”, expresó.

Castillo Gómez, manifestó que a 10 días de terminar la temporada de asueto, para Pie de la Cuesta ésta podría haber sido un fracaso, pero esperarán los dos últimos dos fines de semana para ver si repunta la afluencia de visitantes en la zona Poniente del puerto.

Señaló que la mayoría de los restaurantes de Pie de la Cuesta están desiertos no hay ventas por la falta de turistas y no hay ingresos económicos con los que los empresarios podrían mantenerse en los próximos meses hasta la próxima temporada de fin de año.