Servidores de la Nación te visitarán para verificar avance de reconstrucción

Como vas con tu reconstrucción?, pues la Secretaría del Bienestar todo este mes de Febrero estará visitando las viviendas que fueron censadas hace tres meses por el huracán Otis y supervisará el avance que llevas de la reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez.

Los servidores de la nación también estarán visitando a los damnificados que tuvieron daño en su local y que fue censado para ver qué porcentaje llevas de la rehabilitación.

El Gobierno de México ha otorgado apoyos de 8 mil pesos para la limpieza, y de 35 a 60 mil pesos a viviendas y locales según el daño en dos etapas.

La Secretaría del Bienestar destino 274 mil 501 pagos de 8 mil pesos para la limpieza que hizo del 29 de noviembre al 8 de diciembre; posteriormente se hizo un primer pago para la reconstrucción de viviendas y locales entre 35 mil a 60 mil pesos.

Damnificados manifiestan a los servidores de la nación que no han podido realizar las reparaciones en sus viviendas debido a la escasez de materiales y mano de obra. / Foto: Cortesía | @Secretaria del Bienestar

Se programaron en la primera etapa de reconstrucción 322 mil 129 pagos con una inversión de 6 millones 439 mil pesos del 09 de diciembre al 18 de diciembre.

En el segundo pago de reconstrucción del 20 de diciembre al 31 de diciembre se destinaron 322 mil 129 pagos para vivienda o local donde se invirtió 6 millones 439 mil pesos.

Algunas viviendas ya fueron verificadas por los servidores de la nación y se han encontrado que no han podido concluir su reconstrucción debido a la falta de material en los establecimientos como lámina o no les han surtido el material de construcción que compraron en el mes de diciembre o no han podido encontrar trabajadores.

En otros casos se han presentado inconsistencias de personas que fueron censadas y a pesar de que les dieron cintillo no aparecieron en el sistema para pago.