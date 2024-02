Acapulqueños damnificados bloquean la avenida Costera

Vecinos de diferentes colonias del puerto bloquearon de manera intermitente la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del Centro de Convenciones ,donde se ubica un módulo de la Secretaría del Bienestar para exigir ser censados.

Alrededor de 30 personas impidieron el paso de los automovilistas que va en el sentido Base-Diana, manifestando su inconformidad por no recibir ningún apoyo por parte del gobierno federal, por no haberse censado en el tiempo que los servidores de la Nación acudieron a los domicilios.

El señor Héctor Mesino Cortés, uno de los damnificados, señaló que él y los demás inconformes sólo se censaron vía telefónica y posteriormente acudieron q los módulos que se encontraban en diferentes puntos de Acapulco para hacerlo de manera formal, hecho que les fue negado debido a que les informaron que les iban a llamar ya con ese registro vía telefónica.

“No nos llamaron, no lo van a hacer, lo sé, porque viene la veda electoral y definitivamente así nos van a dejar, ahorita viene un delegado a decirnos que según si se hará este censo; el presidente de la República nos ha engañado, según nos dice no mentir, no robar y no traicionar y vemos que definitivamente su discurso de primero los pobres y es totalmente dista de los hechos reales”.

Dijo que son miles de personas que no fueron censadas y que el día de mañana sino reciben una respuesta bloquearan con más fuerza, con más gente y más tiempo.

Agregó el inconforme que a los funcionarios estatales y federales no les importa su situación porque ellos duermen bien “nosotros dormimos bajo el sol, a la intemperie con el riesgo de que se nos puedan meter”.

Reiteraron que el bloqueo será en cualquier punto de la zona turística ante la urgencia de recibir un apoyo económico y techar sus viviendas ante la presencia de inesperadas lluvias.