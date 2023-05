Se quedan sin luz colonias de la parte alta de Acapulco

Vecinos de varias colonias de Acapulco parte alta reportaron la suspensión de la energía eléctrica en sus viviendas desde temprana hora.

Mencionaron que algunas de las colonias afectadas son la Ruiz Cortines, La Frontera, La Laja, Bocamar, Periodistas, Bora Bora, entre otras.

Francisco Navarrete, uno de los vecinos afectados refirió que poco antes de las ocho de la mañana “se escuchó la explosión como de un transformador“ y desde esa hora la energía eléctrica fue suspendida en toda su colonia.

Mencionó que reportaron al 071 dicha inconformidad, donde le informaron que ya se tenían a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), atendiendo el problema.

“Si me me tomaron la llamada y según que ya estaban arreglando pero ya han pasado más de seis horas y nada que regresa la luz, y el calor no se aguanta, está insoportable ojalá que para la noche vuelva, si no cómo va a dormir uno”.

Los afectados además de señalar que son afectados por las altas temperaturas, la comida que se encuentra en el refrigerador se les podría dañar.