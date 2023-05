Habrá denuncias por robo de agua: Abelina López

Ante la crisis financiera en la que se encuentra la CAPAMA, la presidenta Abelina López Rodríguez advirtió que se iniciarán procedimientos en contra de todos aquellos que sean sorprendidos robándose el agua potable en la ciudad por medio de tomas clandestinas.

En entrevista, minutos después de haber encabezado en las canchas deportivas de la colonia Emiliano Zapata la entrega de 160 paquetes del programa “Proyector Productivos Artesanales” con una inversión de cuatro millones de pesos a mujeres y hombres emprendedores, la alcaldesa dijo que no se puede seguir en la misma situación debido a que la paramunicipal tiene una deuda de mil 700 millones de pesos.

“Es bueno tu comentario, efectivamente hay muchos lugares donde se roban el agua, les he instruido al director de la CAPAMA y al área comercial para que hagan brigadas, en todos lados, si tienes agua hay que invitarlos a que paguen, la gente exige agua, pero se debe de pagar, no podemos seguir así, es tiempo de hacer denuncias porque no puede seguir la misma situación”, expresó.

López Rodríguez, manifestó que el tema del agua pareciera ser como que no se le da la importancia que se debe, pero todo lo contrario se está trabajando para reparar las tuberías donde hay muchas fugas en Papagayo I y II, hay como 18 fugas y todas se van a reparar, otro montón de fugas también se tienen en viaducto Chapultepec.

Reconoció que hay otra alerta en el tema de la producción del agua potable para la ciudad, la cual es representada por un pozo Ranney que se encuentra alejado a unos 300 metros de lo que es el cauce del rÍo y que esto disminuye los litros de producción del vital líquido para a ciudad.

Durante el evento de la entrega de los paquetes productivos cada uno de estos con un costo de 25 mil pesos, la alcaldesa hizo el llamado a las madres de familia a sumarse a los trabajos de prevención, con sus hijos debido a que la familia es el principal motor para evitar acciones que estén fuera de la legalidad.