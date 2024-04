Se pierden 678 mdp por falta de cuartos de hotel en Acapulco

La Canaco en Acapulco, dio a conocer que por la falta de más cuartos de hotel, condominios, y casas de segunda residencia durante estas vacaciones de Semana Santa se perdieron más de 678 millones de pesos en ventas.

El presidente de la Canaco, Alejandro Martínez Sidney dijo que así como hubo perdidas al mismo tiempo hubo ganancias para al menos mil 800 negocios, adheridos a la Cámara que alcanzaron al menos 500 millones de pesos en ventas.

Señaló que se pudo vender más mil 200 millones de pesos pero no hay operación en varios hoteles y condominios y en algunos restaurantes que aún se mantiene en su reconstrucción.

La mayoría de los condominios en la zona Diamante presentan aún los daños causados por el huracán Otis. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“Fue más la perdida que el ingreso, pero lo que caiga después de Otis es algo que se está recuperando en Acapulco, pero lamentablemente hay más perdida que ganancia y se estima 678 millones de pesos que no llegaron a Acapulco se perdió”.

Mencionó que la gente que llega a la segunda residencia, está vez no arribó Acapulco en las vacaciones de Semana Santa, debido a que hay un gran porcentaje de departamentos destruidos. Lo mismo paso en hoteles que siguen en la reconstrucción como el Hotsson, Dreams Acapulco, Kristal y otros.

“Tenemos que tomar muy en cuenta que la segunda residencia, los Condominios en su gran mayoría aún están en proceso de remodelación o suspendidos y esto impacta directamente a la derrama general del puerto de Acapulco”, precisó.

Estimó que al menos 150 mil personas pudieron haber estado en Acapulco pero no llegaron y no hubo espacio para ellos y se fueron a otros destinos turísticos.

Oferta hotelera en Acapulco aún es limitada. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Dijo que Acapulco ha estado perdieron dinero desde el primer día del huracán porque aún hay hoteles cerrados, algunos restaurantes que no han sido todavía reparados.

Añadió que estos cierres de condominios, hotel y restaurantes también implica que no pudieron hacer las contratación de trabajadores como meseros, recamaristas, alberqueros, plomeros, garroteros, personal de seguridad, ayudante de cocina, recepción, gerente administrativo, contadoras entre otros.

Consideró que esa parte de la mano de obra es muy sensible y está afectando el real Acapulco porque mucha mano de obra tiene que emigrar e irse al comercio informal, mientras tanto el empresario está invirtiendo recursos para el inmueble y no esta recibiendo, “ eso ya son perdidas porque no vendieron en la temporada de Semana Santa”.

Sin embargo, añadió que mil 800 comercios, adheridos a la Canaco como restaurantes, restaurantes de playa, taquerías, marisquerías bares y discotecas también presentaron ingresos importantes llegando a llenos totales en los servicios de mesas de playa y de comedor. En materia de seguridad, aseguró que hubo saldo blanco en las playas.