Hotel Camarena se instaló en Acapulco y se salió de control

"El Hotel Camarena se salió de control", afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez, quien insistió que dio muy mala imagen para el destino turístico. “Si, se salió de control y da una muy mala imagen para el destino”, dijo el líder hotelero.

Lea también: Miles de turistas llegan a Caleta y Caletilla

Pidió a los funcionarios municipales que se pongan estrictos para no permitir que se instale el hotel Camarena, y más aún porque no hay sanitarios, por lo que además de generar un foco de infección y contaminación a las playas, también afecta la imagen de Acapulco.

Los turistas que arriban al "Camarena" no generan derrama econónica para el puerto. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

El presidente de AHETA, dijo que los turistas que llegan al hotel Camarena no dejan derrama económica porque ya vienen con todo y no compran ni en las tiendas de conveniencia.

Local Llegan primeros huéspedes del hotel "Camarena"

Pese a la prohibición que anunció el gobierno municipal, que no se iba a permitir el hotel Camarena, esto no se impidió y no hubo ningún operativo de seguridad para retirarlos.

Durante los días “claves” de la Semana Santa desde el jueves hasta este domingo, los turistas llegaron a la playa Golfito, Tamarindo, Papagayo y playa Hornos y sacaron sus casas de campaña y hasta el colchón para dormir a la orilla de la playa .

Este "hotel de muchas estrellas", fue uno de los más concurridos durante esta primera semana de vacaciones y sin que ninguna autoridad molestará a sus "huéspedes" a pesar de su prohibición.