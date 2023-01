¡Se fue! Retiran vehículo adaptado para venta de ropa

Elementos de la dirección de vía pública, retiraron de la Costera Miguel Alemán el camión modificado que, funcionada como puesto de ropa de playa y de promoción de puntos turísticos de Acapulco, esto luego de la denuncia presentada por comerciantes establecidos de la zona turística que lo calificaron como una competencia desleal.

El director de vía pública, Raúl Ceballos Carbajal, manifestó que el retiro de la unidad móvil que permaneció durante toda la temporada de vacaciones de fin de año invadiendo parte de una calle aledaña a la costera, se realizó debido a que sus propietarios no tenían permiso ni la licencia para funcionar como puesto de venta de ropa y de objetos para playa, y después de la denuncia de empresarios establecidos que se publicó a través de El Sol de Acapulco.

El pasado día sábado 14 de enero, se dio a conocer la existencia de la unidad móvil adaptada como puesto de venta de ropa en la costera Miguel Alemán, 24 horas después fue retirado por personal de la dirección de vía pública, según la misma declaración del director de la dependencia quien aseguró que durante el primer año de la actual administración, no se ha entregado ningún permiso para este tipo de negocios, así como de los llamados “Food Trucks” que también han invadido distintas calles del puerto.

Ceballos Carbajal, aseguró que, en su carácter personal, no tiene ningún tipo de compromiso con nadie, por lo que procederá a retirar a muchos vendedores este año de las calles de la ciudad entre estas la misma Costera Miguel Alemán donde se encontraba funcionando la unidad móvil adaptada como un puesto de venta de ropa, lentas y sandalias.

“No se van a renovar muchos permisos este año, el año pasado, no entregamos ningún permiso, sino todo lo contrario, reducimos de 800 que había desde pasadas administraciones a unos 450, y vamos a seguir de la misma manera, porque de carácter personal no tengo ningún compromiso con nadie, el carro de venta de ropa, al otro día de la publicación, llegamos al lugar y pedimos a los propietarios su retiro por no tener licencia de funcionamiento o un permiso, estos vehículos no tienen licencia y muchos son apoyados por líderes y funcionarios como la diputada Rosario Merlín” dijo.

Los llamados "food trucks" siguen funcionando en la Costera. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

El funcionario, indicó que muchos comerciantes se ponen en la vía pública, sin conocer los procedimientos, por lo que se convierte en una situación de “gato y el ratón”, entre los vendedores informales y el personal de la dirección de vía pública que, en todo momento, los persiguen para retirarlos de las calles y de las banquetas que invaden con sus puestos semifijos.

Entre las calles y avenidas de la ciudad, donde se encuentran las unidades móviles adaptadas como negocios de venta de comida, son la costera Miguel Alemán donde también se ubicada el camión (puesto de venta de ropa), la Farallón, el Bulevar de Las Naciones, así como la colonia Progreso, la zona del Fraccionamiento Costa Azul, las unidades habitacionales El Coloso, Costa Dorada y la Luis Donaldo Colosio.