Se compromete Ricardo Taja a mejorar la economía de las mujeres

El candidato del PRI-PRD por la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, se comprometió ante cientos de mujeres de la zona conurbada a trabajar para mejorar su economía y aplicar programas sociales que ayuden a que la pobreza disminuya y las familias cuenten con lo indispensable para subsistir.

Durante su mensaje, Taja Ramírez, lamentó que, haya gente que ha perdido su empleo durante el último año derivado también de la pandemia por Covid-19, y recordó que con los gobiernos de Morena se han terminado diversos programas sociales como las estancias infantiles y el seguro popular. Estado Celebra Moreno Arcos adhesiones de morenistas a su proyecto

“No hay empleo hay pobreza, el turismo se fue, vamos a recuperar el turismo, el empleo porque cuando hay empleo hay armonía en el hogar, hay gente que ha perdido su trabajo, su negocio, han estado solos no los han apoyado, desde que llegó MORENA, todos perdieron el seguro popular, la gente se muere en los hospitales porque no hay medicinas, esos de morena que prometieron que iba a bajar la gasolina y no cumplieron”, indicó.

Taja Ramírez, felicitó a las mujeres por el día de las madres y les reiteró que, cuando sea alcalde de Acapulco habrá borrón y cuenta nueva en el tema de las deudas con Capama y el impuesto predial para desterrar la corrupción que impera en ambas oficinas a donde acuden los ciudadanos.

“Vamos a trabajar en favor de la economía de Acapulco, sabemos que el reto es grande, pero van a ver a Mario Moreno trabajando a Taja cerca de la gente los de Morena están en el aire acondicionado en la comodidad de una oficina nosotros aquí en las colonias”, detalló.