Sanciones a bares que funcionen fuera de horarios establecidos: Abelina López

Luego de afirmar que el puerto de Acapulco estará lleno en esta temporada de vacaciones de fin de año, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, advirtió que su gobierno aplicará la ley a propietarios de bares que mantengan su negocio funcionando fuera de los horarios que tienen establecidos en sus licencias de funcionamiento.

En entrevista minutos después de haber dado el banderazo de salida a las unidades de seguridad pública que estarán participando en el operativo “Vacacional 2022”, en el Parque de la Reina, la presidenta dijo que los empresarios deben de cumplir con su responsabilidad para que las cosas sigan caminando bien en el puerto.

El pasado lunes cinco de diciembre un grupo de sujetos fuertemente armados ingresaron al bar Santanas ubicado en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, donde dispararon en varias ocasiones, matando a cinco personas, que se encontraban en el interior del negocio a las 05:00 de la madrugada, horario fuera del establecido por las autoridades de gobierno.

La primera autoridad de la ciudad, declaró que la administración que encabeza a través de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, tiene funcionando con el apoyo de todas las instituciones el operativo “bares” en toda la ciudad con el cual se vigila el funcionamiento de los todos los negocios, además del horario de funcionamiento.

“Yo apelaría de que todos nos ayudemos, yo he buscado siempre mandar un mensaje de no golpear al empresario, siempre me he puesto del lado de ellos, pero también se requiere que los todos los empresarios nos ayuden, porque sola no puedo, requiero de ellos para que las cosas sigan caminando bien”, expresó ante los medios de comunicación al concluir el acto oficial.

López Rodríguez, dijo que en su mayoría los empresarios de Acapulco, ayuda con su disposición para cumplir con los procedimientos marcados, pero también es muy raro el empresario que no ayuda a las autoridades, pero en este caso de aplicará la ley, no existiendo ninguna discusión, es la aplicación de la ley.

Por otro lado, anuncio que, en este periodo de vacaciones, se volverá a aplicar el programa de no infracción a turistas, pero esto no quiere decir que, en Acapulco, los visitantes no respeten las reglas que se tienen debidamente establecidas en cuestiones de vialidad.