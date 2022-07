Sancionan establecimientos por incumplir normas sanitarias

El director de Reglamentos y Espectaculos, Ernesto González Pérez, informó que se han infraccionado 6 establecimientos por incumplir con protocolos sanitarios contra Covid-19 en estas vacaciones de verano,

Abundó que de los seis comercios multados no hubo necesidad de clausurarlos “porque son temas menores, no ha habido temas graves, fueron 4 negocios de giros blancos y dos giros rojos, que no han respetado medidas que establece no contaban con gel antibacterial”.

Reiteró la advertencia que los comercios de bares, restaurantes bar, alimentos y bebidas, que no cumpla con el horario de cierre establecido en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado, que marca a las 3:00 de la mañana como máximo, serán “clausurados”.





Local Empresarios piden reorganizar el ambulantaje

González Pérez recordó que mantienen vigilancia permanente de los operativos del turno matutino, vespertino y nocturno debido a que el periódico oficial emitió nuevos lineamientos con respecto al aforo que en lugares abiertos es al 90 por ciento y en los lugares cerrados al 80 por ciento.

Agregó que el periódico también destaca que el uso de gel antibacterial es obligatorio y el cubrebocas se use de manera correcta cubriendo nariz y boca completamente.