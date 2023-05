Ruido, basura y caída de ventas dejó el Acamoto 2023

El evento del Acamoto 2023 no ayudó en nada para la zona turística de Acapulco pues sólo dejó mucha basura, ruido, banquetas sucias y caída de ventas hasta en un 50 por ciento.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán, José Espinoza Lanche, dijo que las autoridades deben de tener un poco de criterio al permitir la realización de este evento en la costera Miguel Alemán y debería llevarse a otra zona como la Diamante.

Comentó que durante estos tres días de evento no se pudo estacionar en la Costera, el ruido exagerado de las motos molestó a los turistas y muchos no quisieron entrar a los restaurantes a cenar.

Asimismo, denunció que la costera en la zona de la Condesa amanecía con mucha basura, banquetas sucias y los únicos beneficiados con este evento fueron las tiendas de conveniencia.

El líder de los restauranteros establecidos en la costera Miguel Alemán dijo que las ventas cayeron en más de un 50 por ciento.

“Este evento del Acamoto nos perjudica a todos los comercios establecidos que somos restauranteros no bares y antes cuando menos lavaban las banquetas y ahora no las lavan, antes temprano las lavaban y ahora no las dejaron sucias”, precisó.

Comentó que si las autoridades lo organizan que lo hagan en otra zona donde no cierren las vialidades porque perjudica a muchos.