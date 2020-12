Restaurantes en Acapulco ofrecen cenas navideñas de manera irresponsable: de la Peña Pintos

El Secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos señaló que de manera irresponsable restaurantes en Acapulco están promocionando cenas para festejar las fiestas de Navidad y Año Nuevo sin mencionar ninguna medida de restricciones sanitarias.

Durante la transmisión 246 sobre el seguimiento diario de casos de Covid-19 en Guerrero, el funcionario estatal dijo que aun se desconoce como estará el semáforo epidemiológico después del día 20 Diciembre, sin embargo los restaurantes ya están publicando cenas para celebrar con las familias las fiestas navideñas. Estado Reitera Florencio Salazar que no se relajará la seguridad en Guerrero

“Las invitaciones que se están haciendo para estas reservaciones no señalan nada (medidas sanitarias) e independientemente del Semáforo en que nos encontremos las medidas restrictivas de cubre bocas, sana distancia son fundamentales así como no lugares cerrados y evitar aglomeraciones, eso sigue y no cambia ”, advirtió.

Dijo que la noche de este viernes, se dará a conocer como se estará en las próximas dos semanas en el semáforo epidemiológico que comprenden del lunes 7 hasta el 20 de Diciembre.

Llamó a los restauranteros a cumplir las medidas sanitarias y no está autorizado restaurantes con áreas cerradas.

Guerrero con 24 mil casos de Covid -19.

El secretario de Salud, Carlos de la Peña, informó que en Guerrero se tiene 24 mil 56 casos confirmados, 2 mil 499 defunciones, 18 mil 929 casos negativos.

Dijo que en la Ciudad de México, que es principal proveedor de turismo, tienen cifras altas de contagios, por lo que se tiene que incrementar las medidas sanitarias en Guerrero y evitar lamentables contagios para Enero.

Recordó que cuando fueron los puentes vacacionales del 16 y 20 de Noviembre, se incrementaron los casos de Covid-19.

Sin embargo, en estos momentos se está en un proceso de estabilización. “Cuando se relajan las medidas se incrementa los contagios”.

De la Peña Pintos, refirió que en Acapulco hay un pequeño incremento de casos luego de que se había logrado estabilizar.

En cuanto a las defunciones, señaló que ha ido a la baja y se tiene en plataforma 4 y 22 en tiempo real, y el promedio de defunción en lo que va de diciembre es de 7.5.