Restauranteros rechazan playas contaminadas en Acapulco

Empresarios de la industria restaurantera de Acapulco, rechazaron la postura de la Cofepris, sobre la existencia de dos playas contaminadas previo al inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa.

Alejandro Solís Estrada, restaurantero en playa Papagayo, dijo que es muy lamentable que luego que Acapulco fue devastado por el pasado huracán Otis, se siga dando golpes bajos con este tipo de noticias que si afectan en la llegada de visitantes.

Lea también: Canaco Acapulco apoya uso de hotel Camarena en Semana Santa

“No puede ser que se siga afectando la imagen de Acapulco y desde una instancia federal, decir que hay playas contaminadas cuando no es verdad, solo provocara que muchos turistas no quieran venir en este tiempo de vacaciones al puerto, necesitamos levantar el puerto no hundirlo más de lo que lo dejó el huracán”, señaló.

Estado Guerrero espera el arribo de 245 mil turistas en Semana Santa

Por su parte el empresario Jorge Silva, manifestó también su rechazó y pidió que no se ataque la imagen del puerto con noticias como de playas contaminadas, cuando las autoridades municipales y del estado, han afirmado que se ha trabajando para evitar los escurrimientos de aguas negras a la bahía.

Señaló que ha sido muy difícil reactivar la economía turística del puerto, así como los miles de negocios que resultaron afectados por el huracán, como para ahora sea la Cofepris, quien este atacando al destino de playa como lo hace en cada inicio de temporada de semana santa.

Ante esta información de Cofepris, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades del municipio y a las del estado a que levanten la voz, y defiendan todo el trabajo que se estado realizando para reactivar el destino de playa luego del paso del huracán.