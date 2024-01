Daños por Otis podrían provocar escalada de venta de inmuebles

La falta de ingresos para el sector empresarial que registró pérdidas millonarias como consecuencia del paso del huracán Otis, podría generar una escalada de venta de propiedades por la complicada situación financiera en la que se encuentran cientos o miles de negocios establecidos que no pudieron funcionar en la recién terminada temporada de vacaciones de invierno.

De acuerdo a los propios empresarios en el rubro de la hotelería en la zona Tradicional de Acapulco, la situación financiera es complicada para este sector que es el principal generador de derrama económica y de miles de fuentes de empleo en la ciudad.

Fueron alrededor de unos 600 hoteles y condominios además de poco más de cuatro mil 500 negocios entre centros comerciales, tiendas, así como bares y restaurantes los afectados por las intensas ráfagas de más de 250 kilómetros por hora con las que llegó el huracán Otis al puerto de Acapulco.

Lee también: Sin resultados, ofrecen empleo en hoteles de la Zona Tradicional

Tan solo en la zona del Acapulco Tradicional de acuerdo al los propios empresarios, fueron más de 100 las hospederías de dos o tres estrellas así como más de mil negocios de distintos giros que fueron severamente afectadas por el huracán Otis, y que hoy a poco más de dos meses siguen cerrados debido a la crisis en la que se encuentran los propietarios de los inmuebles.

Francisco Aguilar Orduño, representante de los empresarios hoteleros en la zona Tradicional, dijo que el sector empresarial está sometido en una crisis económica desde hace más de dos meses, la cual está evitando que los inmuebles sean rehabilitados para poder reactivar la economía familiar.

“Son miles de negocios desde hoteles, casas, departamentos y negocios que no se han podido reactivar porque no hay dinero suficiente para empezar las reparaciones, ante esto si existe la posibilidad de que muchos pongan a la venta sus propiedades después de los severos daños dejados por el Otis, no hay liquidez ni para pagar los servicios, mucho menos los impuestos estatales, municipales y federales, además de las licencias de funcionamiento que también representan un considerable gasto económico”, expresó.

Un condominio de la zona Tradicional deshabitado después de Otis en Acapulco, Guerrero. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

La rehabilitación de los hoteles y negocios luego del huracán Otis, representan cantidades muy elevadas de dinero, en cuanto a compra de material de construcción, mano de obra por lo que a muchos de los propietarios, representaría más ingreso la venta que la reparación.

Recurrir a créditos no son solución por no contar con solvencia económica

El empresario, indicó que recurrir a créditos bancarios no son solución al problema de crisis financiera, ya que no se tiene una garantía de cuando se restablecerá al cien por ciento la reactivación económica de toda la ciudad.

Local ¿Ya hiciste uso de tu seguro Infonavit para reparar tu casa?

Un crédito para rehabilitar los inmuebles afectados por el huracán, representaría pagos mensuales además de intereses que serían impagables al no tener ingresos suficientes para poder cumplir con los bancos.

Manifestó que en algunos de los casos, existen hoteles, casas y negocios que los daños que sufrieron por el huracán Otis, ascienden a millones de pesos, cantidades que son inalcanzables para los propietarios de las mismas.

Dijo que el sector empresarial, si requiere del respaldo de los tres niveles de gobierno y no solo con incentivos fiscales, sino con apoyos económicos que sirvan directamente a la rehabilitación de los inmuebles con la finalidad de evitar una escalada de remates de las empresas.