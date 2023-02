Registra Acapulco más violencia digital a mujeres

A pesar de que en el 2022 se reportaron 200 casos de denuncias ciudadanas de acoso virtual en Acapulco, autoridades no han dado resultado a ninguno de ellos donde las víctimas han sido sólo mujeres.

El coordinador del Frente Amplio Feminista Enrique Solano López detalló que el rango de edad de los acosadores oscilan de 13 a 37 años.

Sin embargo, señaló que también hay personas adultas que realizan esas agresiones “esto no tiene que ver con la pobreza, el nivel educativo, ni económico tiene que ver con el machismo cultural”.

En México, se tiene la “Ley Olimpia” que es una actualización al Código Penal la cual ya se homologa en el estado de Guerrero, que castiga a quienes incurren en este tipo de delitos y que difunden también imágenes o vídeos íntimos.

Enrique Solano lamentó que no haya labor de prevención para frenar este tipo de acoso que, en lo que va del año ya registra un sin número de mujeres acosadas por hombres y esto se debe a que se visibiliza y naturaliza que son bromas de adolescentes y entre amistades, no obstante ha habido casos fatales, y novios que acosan a sus ex.

Exigió a las autoridades a prevenir porque la violencia únicamente no es física, sino de manera digital y no se está haciendo la labor conducente por parte de la Secretaría de Educación Guerrero además de no haber programas.

Asimismo, señaló que algunos casos tienen un desenlace fatal “un caso muy reciente una joven tuvo que acudir al Ministerio Público de El Coloso a poner una denuncia porque su novio la chantajeaba con imágenes de contenido sexual de ella, para seguir teniendo relaciones sexuales”, ejemplificó el coordinador del Frente Amplio Feminista.

Finalmente, reconoció que la Secretaría Pública Estatal está haciendo algo, no obstante no es suficiente todos los organismos que deben cumplir y no lo hacen.