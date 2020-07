Reforzarán vigilancia en mercados de Acapulco para prevenir brotes de Covid-19

El director de mercados Bismarck Cayetano Bedolla Platero, informó que se reforzará la vigilancia en todos los centros de abasto popular para prevenir que se tenga en la ciudad un repunte de casos positivos de Covid-19.

Bismarck Cayetano Bedolla Platero, dijo que se realizan constantes recorridos y se dialoga con locatarios para verificar la instalación de filtros sanitarios en la entrada de sus establecimientos, la aplicación de gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas y tomar la sana distancia con los clientes que acuden a realizar sus compras.

"En estos momentos se está viviendo una etapa complicada de la pandemia que podría provocar que Guerrero y Acapulco, regresen al semáforo rojo, si no se evita el aumento de casos de Covid-19, no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir tomando las medidas necesarias, la recomendación es no acudir más de una persona por familia, a los mercados, nosotros los invitamos de la manera más atenta y respetuosa a cumplir las recomendaciones establecidas”, señaló el funcionario municipal.

Precisó que, durante los operativos realizados esta semana, se supervisaron los mercados Zapata, Renacimiento, Icacos y la Central de Abastos en la Vacacional; con la intervención de elementos de la Guardia Nacional, Marina Armada de México, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil.

Indicó que se tienen instalados filtros en los acceso de los mercados, los cuales deben de ser usados por los ciudadanos que llegan a comprar sus productos básicos.