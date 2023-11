Recibe Infonavit 200 solicitudes de pago de seguro por daños

A raíz de los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco, el director de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez dijo que le han llegado 200 solicitudes del seguro contra daños por los derechohabientes que adquirieron una vivienda en diferentes partes de Acapulco.

Mencionó que aquellos que compraron una vivienda turística en Acapulco y si sufrieron daños por Otis también pueden hacer uso del seguro aunque se atenderá primero a los acapulqueños.

De los 39 mil créditos otorgados el 30 por ciento se ha adquirido como vivienda turística.

Llamó a todos los trabajadores que tienen un crédito Infonavit y si tuvieron daños en sus viviendas por Otis, a que hagan su reporte y recordó que en estos seis meses que no se les va a cobrar sus cuotas pueden reparar sus hogares.

Lee también: Operativos de búsqueda localizan a más de mil personas: Evelyn

Recomendó reportar sus daños a través del correo atencionotis@infonavit.org.mx y al teléfono que tiene la institución.

Dijo que cuando hagan su reporte deben de tener su número de crédito, la dirección de la vivienda que están reportando con daño.

Posteriormente acudirá un ajustador de seguro para determinar el daño de la vivienda y recibirán un recurso por parte del seguro para que hagan sus reparación.

Aclaró el director general de Infonavit que si la vivienda tiene daño parcial recibirán un recurso y si es daño total se les cancelará el crédito. Local AMLO evalúa a puerta cerrada en Acapulco reconstrucción por Otis

Por otra parte, añadió que a partir del 31 de Octubre se suspendieron todos los cobros de los créditos hipotecarios de Infonavit durante seis meses.

Dijo que las 39 mil personas que tienen casa de Acapulco así como municipios aledaños como Coyuca de Benítez no tendrían que hacer un pago por sus créditos Infonavit.

“Las personas no tienen que hacer nada ya están desde ahorita aplicadas las prórrogas promocionales y en esta prórroga no se capitalizarán intereses y no va aumentar el crédito simplemente se va a suspender durante seis meses y van a pagar su crédito de manera normal sin que haya aumentado su mensualidad”.

Aclaró que la empresa no deberá hacerte ninguna retención de cobro y procede para todos los créditos vía nómina y aquellos que están pagando ventanilla de banco también se aplica este beneficio.