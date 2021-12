Rechaza alcaldesa que playas de Acapulco no sean aptas para bañistas

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, rechazó que tres playas de Acapulco, se encuentren contaminadas y no aptas para el uso recreativo durante esta temporada de vacaciones decembrina. Adelanto también que en los próximos días la Comisión Federal para la Protección (Cofepris), realizara un nuevo estudio que revelara que los balnearios están libres de enterococos.

Por medio de un comunicado y video emitido en la página oficial del gobierno de Acapulco, la alcaldesa aseguró que, con mucha certeza, puede decir que en las playas Hornos, Suave y Tlacopanocha, no hay escurrimientos de aguas negras que estén ocasionando algún problema de contaminación en estos momentos en que se tiene miles de visitantes por la temporada vacacional.

La alcaldesa junto al director de la CAPAMA, Arturo Latabán López y del director de Ecología y Medio Ambiente Jesús Castillo Aguirre, realizaron un recorrido por las playas minutos después de que medios de comunicación como El Sol de Acapulco, dieran a conocer que la Comisión Federal para la Protección (Cofepris), que, como resultado de toma de muestras de agua de mar durante las semanas previas al actual periodo vacacional, arrojando como resultado que las playas no pasaron la prueba de calidad Hornos, Tlacopanocha y Suave, no pasaron pasaron la prueba y que por lo tanto, estas, no son aptas para su uso recreativo.

En el comunicado oficial, la primera edil dijo que los resultados que dio a conocer la Cofepris sobre las tres playas de Acapulco, son de fecha de septiembre, por lo que en estos momentos recalco, que puede demostrar que no hay ningún escurrimiento de aguas negras que representen un riesgo para quienes se encuentran disfrutando de este puerto turístico.

“El muestreo que realizó Cofrepris, fue por el mes de septiembre, es decir en ese tiempo, estaban los escurrimientos de aguas, en nuestro caso antes de que entráramos a la administración, hicimos gestiones a nivel nacional y planteamos el tema del escurrimiento de aguas y por medios de la gestión, logramos conseguir 20 millones de pesos con Conagua, 10 millones 800 mil pesos puso el municipio y el estado destinó otra inversión, logrando una inversión superior a los 33 millones de pesos que se destinaron al tema del escurrimiento de las aguas negras”, preciso.

Manifestó que, del mes de octubre a la fecha, se puede demostrar que no hay ningún escurrimiento de aguas, porque con los más de 33 millones de pesos, se trabajó en la reparación de unos 200 metros del colector Sonora por lo que el gobierno, se adelantó a solucionar un problema antes del inicio de la temporada de vacaciones, por lo que, en estos momentos, “te puedo decir que te puedes venir a bañar a este lugar donde se encuentra el Rio del Camarón”.

Abelina López refirió que todas las playas de Acapulco, se encuentran aptas para todos los bañistas que lleguen en la temporada de vacaciones decembrina. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

Informó que después del recorrido por las playas al que no se invitó a los medios de comunicación, habló con un ejecutivo de Cofrepris a nivel nacional al que se le está pidiendo que venga y que recorra con nosotros, porque tampoco se vale que nos acumulen puntitos negros cuando el gobierno está trabajando”.

Por su parte el director de la CAPAMA, Arturo Latabán López, manifestó que las obras en el colector Sonora, ya fueron concluidas para disminuir el riesgo de los escurrimientos que, si había anterior a la llegada de la actual administración, pero hoy estamos en las condiciones adecuadas, limpios y secos para que los visitantes, puedan disfrutar de las playas de Acapulco.

En su intervención el director de Ecología y Medio Ambiente, Jesús Castillo Aguirre, dijo certificar todas las acciones que se han desarrollado por CAPAMA para terminar con el problema de los escurrimientos de las aguas negras, y agregó que, desde el primero de octubre, se han atendido cualquier denuncia de algún escurrimiento de aguas negras en la bahía.

Por último, refirió que todas las playas de Acapulco, se encuentran aptas para todos los bañistas que lleguen en la temporada de vacaciones decembrina.