Rechaza AHETA nueva ley que impide privatización de espacios en las playas

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, rechazó la nueva ley aprobada por el Senado de la República que prohíbe privatizar espacios en las playas, toda vez que, argumentó que pagan un "dineral" para ocupar una parte de la franja de arena exclusiva para sus huéspedes.

Entrevistado vía telefónica, el también gerente del hotel Hotsson Smart Acapulco, señaló que, estás playas privadas que ocupan varias hospederías les permiten brindar seguridad y una mejor atención a sus clientes, quienes a su vez pagan una cuota para ello.

"Si van a hacer lo que quieran que me regresen mi zona federal, lo que pagamos cada año por ocupar esos espacios, no puede ser para todos, es un plus para nuestros turistas, en mi zona federal yo puedo hacer lo que me plazca, esto ya tiene muchos años", expresó.

Smithers Jiménez, lamentó está decisión que aprobaron la mayoría de los senadores de MORENA, porque insistió que, no se trata de privatizar las playas, si no de brindar una atención de calidad a los turistas que se hospedan en Acapulco.

"Hay que cumplir y respetar, nosotros pagamos cada año y cada mes, protegemos a nuestros turistas y les damos un mejor servicio, pagamos y muy caro, para tener ese espacio es un dineral, se debe de respetar los acuerdos", señaló.

Sobre los espacios que ocupan algunos vendedores ambulantes y que no aportan nada a la zona federal marítimo terrestre, sugirió que se hable con ellos para que aporten sus cuotas o si no que sean retirados de esas áreas.