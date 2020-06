Reapertura de negocios no esenciales aún está pendiente: Reglamentos y Espectáculos

El director de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López, afirmó que la reapertura de los más de 12 mil negocios no esenciales este primero de julio, en Acapulco, dependerá de la desición que tomen las autoridades federales considerando la curva de contagios del Covid-19 en la ciudad.

En entrevista, el funcionario recordó que los más de 12 mil negocios no esenciales, fueron cerrados por medida de prevención el pasado mes de abril, por lo que se espera que este primero de julio, se pueda reconsiderar siempre y cuando se cambie de color rojo a naranja el semáforo epidemiológicos la apertura de por lo menos un 30 por cinto de estos.

Agregó que una vez que se determine la apertura, se seguirá con los operativos por parte del personal de distintas dependencias del ayuntamiento, para verificar que en todos se cumpla con las recomendaciones sanitarias para evitar nuevos contagios de Coronavirus.

Dijo que por el momento, en Acapulco los negocios no esenciales como zapaterías, ropa, joyería, mueblerías, jugueterías, de telefonía celular, gimnasios, bares, cantinas, discotecas, hoteles, siguen cerrados hasta que las autoridades determinen su apertura.

Advirtió que los negocios una vez que sean abiertos, que no cumplan con las medidas sanitarias establecidas para no propagar el virus, serán sancionadas y en su caso clausurados por no acatar recomendaciones.