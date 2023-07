Realizará UAGro estudio de factibilidad de construcción del hospital del ISSSTE

El rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, adelantó que realizarán un estudio de factibilidad que determine si es viable o inviable la construcción del hospital de tercer nivel del ISSSTE en el terreno del Centro Internacional Acapulco.

Entrevistado al término de su participación en la sesión del Grupo Aca, en donde presentó su plan de trabajo, dijo que todas las inversiones en Guerrero son bienvenidas siempre y cuando cumplan con las reglas.

“No se debe dejar ir esa oportunidad, se están revisando, creo 3 opciones, la Universidad hará un estudio con otras instituciones de factibilidad, no debemos de adelantarnos a los tiempos y decir no quiero esto y caer en protagonismo, le darán vida al Centro de Convenciones, es un proyecto que debe ser sostenible y sustentabilidad”, opinó.

Por otro lado, Saldaña Almazán comentó que hay un grupo social en Chilpancingo de tres profesores que pretenden desestabilizar a la máxima casa de estudios con acciones que van en contra de la educación.

“Critican a la gente que trabaja, que tiene proyectos, los que critican son los que no hacen nada, no tienen proyecto, no brillan y critican para que ellos brillen a través de la crítica”, puntualizó.

Descartó la posibilidad de ser el candidato a la gobernatura del estado, señalando que no le interesa ser gobernador, porque aspira a tener paz, además de concentrarse en el trabajo de la rectoría.

“No tengo ninguna aspiración personal pude ser gobernador interino no lo fui, me gusta más el tema de la educación”, aseguró el rector electo.

Asimismo, habló sobre las protestas que realizan supuestos estudiantes rechazados por la UAGro, en donde expresó que son mandados por terceras personas.

“No son movimientos puros, no son luchadores sociales son lucradores sociales antes de les daba recurso, hay que ver que hay de fondo no es tanto el ingreso a la Universidad, ¿cómo justificas que traen una camioneta nueva, sonido?, y ante ello estamos recabando pruebas para la carpeta de investigación para que se les castigue”, explicó.

Hizo un llamado a los padres de familia para que no paguen a gente externa para poder ingresar a las diferentes escuelas de medicina y sugirió que mejor paguen un curso para que puedan entrar a la institución.

Durante su presentación de plan de trabajo lamentó que de cada 100 estudiantes sólo 18 cursan una licenciatura y el resto se queda en nivel bajo, para ello se propondrá al gobierno del estado, una propuesta de ley de educación superior para privilegiar los estudiados para los jóvenes para que se gestione ante el gobierno federal y haya mayor apertura y cobertura del nivel superior.

Finalmente, Javier Saldaña destacó que durante la pandemia del Covid-19 se perdieron más de 13 mil estudiantes, se creó el 26 por ciento en licenciaturas es decir, de 50 que se tenían hoy se tienen 82, además de crear 10 preparatorias y 5 licenciaturas en línea.