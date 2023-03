El gobierno municipal anunció una jornada de vacunación y desparasitación gratuita y permanente para mascotas con el fin de promover la tenencia responsable y el cuidado animal.

Sin embargo, en Acapulco se ha incrementado el abandono de perros y Gatos que deambulan por las calles y nadie le tiende una mano para recibir este beneficio, ellos son los olvidados por las autoridades de salud.

El director, Aniceto Leguizamo Dimas, informó en un comunicado, que esta jornada de vacunación para mascotas es de manera permanente y gratuita.

La vacuna antirrábica y la desparasitación se llevan a cabo en la calle del Rastro, sin número, en colonia Hogar Moderno, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de Salud Municipal.

Leguizamo Dimas, llamó a la población a que asista desde temprano con sus mascotas para la recepción de fichas y llevar a sus perros con su cadena y bozal, en caso de ser agresivos, a fin de evitar peleas con otros canes o incidentes por mordeduras.

Pero ¿Quién vacuna a los perros y gatos de la calle?, la presidenta de la asociación protectora de animales Patitas Felices, Elsa Salgado dijo que esta campaña antirrábica que realiza Salud municipal no incluye a los animales sin dueño o de personas de vulnerables.

“Esta campaña discrimina a personas vulnerables y animales en situación de calle porque ellos nada más lanza su campaña solo en un centro de salud y discrimina a personas de escasos recursos porque tienen la limitante del transporte público”.

Reiteró que para las protectoras de animales no hay una campaña eficaz, porque en varias colonias de Acapulco donde hay sobrepoblación de animales en situación de calle no llega la vacuna antirrábica ni la desparasitación y advirtió que es ahí donde se corre el riesgo de qué se de un brote de rabia.

“En las colonias podría darse un brote de rabia porque la vacuna no llega y son personas de escasos recursos que no pueden pagar ni una vacuna antirrábica y la dirección municipal de salud no está llevando la campaña como debe de ser”.

Señaló que es imposible que una persona se traslade con uno o cinco perros o gatos hasta el centro de salud, que está en Hogar Moderno, y no todas las personas tienen vehículo o forma de llevarlos.

La campaña antirrábica que realiza Salud municipal no incluye a los animales sin dueño. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Elsa Salgado, dijo que el gobierno municipal lanza sus campañas como cumplimiento de la ley de bienestar animal pero no beneficia a la población en general de Acapulco como son los perros en situación de calle o personas vulnerables que tienen perros y gatos.

Consideró que estas campañas de vacunación antirrábica y desparasitación deben de ser itinerantes y en cada centro de salud dentro del municipio para que la gente puede acudir.

Señaló que cuando las protectoras de animales independientes buscan vacunar a perros y gatos en situación de calle se encuentran con la limitación de que sólo hay un centro de salud para hacerlo y es el que se ubica hasta la colonia Hogar Moderno.

La fundadora de Patitas Felices, dijo que las protectoras de animales de colonias como la Sinaí, el Coloso, la Zapata, Colosio, Renacimiento y otras no van a poder trasladar animales en situación de calle cuando el transporte público no les permite subir perros ni Gatos y ni tampoco en el Acabús porque siempre va saturado.

Lamentó que las autoridades de salud municipal no enfoquen una campaña antirrábica y desparasitación para los animales en condición de calle ni tampoco una campaña de esterilización, lo cual está provocando la reproducción de animales en la calle, el abandono y el maltrato animal.