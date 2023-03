Elsa dedica casi toda su vida a “su otra familia”

Una labor inculcada por su madre, Elsa Salgado Gama le dedica el 80 por ciento de su tiempo y vida al rescate animal más que a su familia.

Elsa es maestra de ingles, pero tiene su familia sus padres e hijo, y así ha sido el amor que le ha dedicado a los animales que parte de su hogar la ha convertido en un refugio temporal donde alberga a perros y gatos en situación de calle.

Lamentó que muchas personas sigan abandonado animales y lo peor es que ha visto qué hay apatía e indiferencia de la gente y de las autoridades para actuar contra el maltrato animal.

“Es una labor que me nace del corazón y que fue inculcada por mi madre y me entregó de corazón a los animalitos en cuerpo y alma, me duele mucho el abandono, la diferencia de la gente y a patín de las autoridades y desafortunadamente ellos depende de nosotros para que podamos salvar su vida”.

Su labor de todos los días, además de tener un trabajo y ser profesionista, se la dedica a los animales más que a su familia.

Pero señaló que la responsabilidad de un rescate no debe de caer nada más en un refugio porque es imposible, hay mucho abandono y en el caso de Patitas Felices, donde ella es la presidenta apoya a proyectoras independientes.

“Es difícil rescatar a todos los animales, pero siempre lo decimos, junto hacemos patitas felices y no debe de caer la responsabilidad de que un refugio recoja todos los animalitos de la calle, es imposible porque no contamos con el espacio, no tenemos carro, nuestra economía tampoco permite que podamos ayudar a todos”.

Pero de “coperacha”, rifa y donativos, Elsa junto con protectoras de animales independientes que forma parte de Patitas Felices hace el esfuerzo para dotar de alimento aquellas personas que rescatan animales y también llevar acabo campañas de esterilización y curaciones como sarna y diabetes.

La labor de ayudar animalitos en situación de calle o rescatados como perros y gatos es siempre y además de que se dan en adopción.

Elsa Salgado desde niña ha sido una rescatistas independiente, inculcado por su madre, que adora a los gatos y desde hace más de 13 años creo patitas felices y mantiene esta labor y amor por los perros y gatos.

El rescate de animales es su vida. / Foto: Cortesía | Elsa Salgado

Con mucho esfuerzo, donativos, préstamos, Elsa Salgado ha arreglado parte de su casa donde ha acondicionado para sus rescatados entre perros y gatos, a quienes les da hogar temporal donde se les trata como en familia pues conviven y además tienen paseo.

Grupos de voluntarios también acuden al refugio temporal de Elsa para apoyarla con la limpieza tanto del espacio donde conviven los perros y el baño para estos canes.

Elsa junto con los voluntarios ponen guapos a los perros que tiene en este refugio para llevarlos a pasarelas y eventos especiales para buscarles hogar definitivo.

Los perros a los que Elsa le da hogar temporal son muy sociables y las adopciones afortunadamente son permanentes, “todos los días se hacen rescates y siempre estamos dando en adopción”.

Más de 25 perros viven en el hogar temporal de Elsa y a la semana al menos cinco perritos se van a un hogar definitivo donde se les brinda el amor que ellos requieren.

Elsa cuenta con el apoyo de sus padres y su hijo, quienes aman lo que ella hace y también se unen al cuidado de los perros y gatos qué hay en el refugio temporal.

“Mis padres y mi hijo respetan mucho mi labor y saben que lo hago de corazón es parte de mi vida y afortunadamente gracias a mis padres cuento con una casa propia para darle hogar temporal a los animalitos”.

Elsa como maestra ha enseñado a sus alumnos que los animales también merecen amor y respeto y ella se siente contenta cuando ve que un niño y niña ha rescatado un perro o un gato y les brinda el cuidado que merecen.