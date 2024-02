Puente largo dejó ventas del 50% en restaurantes de Acapulco

Restauranteros adheridos a la Canirac Acapulco alcanzaron ventas de un 50 por ciento durante este puente del 5 de Febrero por el Día de la Constitución, pero debido a la limitada oferta turística de apenas 7 mil cuartos de hotel, fue considerada como un “fin de semana normal”.

El presidente de la Canirac, Enrique Castro Soto dijo que un 70 por ciento de los restaurantes en Acapulco ya están operando aunque con limitaciones.

“Tuvimos un incremento de las ventas entre un 40 a 50 por ciento, fue como un fin de semana normal, lo cuál fue bastante positivo para los restaurantes que están operando”.

Dijo que el fin de semana largo fue positivo a pesar que la oferta turística es limitada. “La oferta hotelera está muy limitada y eso nos limita para recibir al número de vacacionistas al que nosotros aspiramos. Se está operando con más de 7 mil cuartos de hotel cuando la oferta regular es de más de 55 mil contando la oferta extra hotelera”.

Restaurante con bajas ventas en Acapulco, Guerrero. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Sin embargo, la oferta gastronómica ha venido evolucionando más rápido que la turística y un 70 por ciento de la industria restaurantera está operando.

Añadió el dirigente de los restauranteros, que una de las zonas más afectadas en estos momentos, es la zona diamante donde no solo por los hoteles sino por que todos los condominios que para muchos eran sus hogares de segunda residencia resultaron muy afectados y el no venir está afectando al mercado económico en está área de Acapulco.

Castro Soto, mencionó que el poco turismo que viene permite que los restaurantes que están abiertos con limitaciones sigan operando y tengan flujo económico.

“No todos los restaurantes que abrieron estarán al 100 y algunos están operando en las condiciones que se los permite tanto de infraestructura como de menús, pero esto tiene que ser un tema paulatino”.

Insistió el presidente de la Canirac que fue un fin de semana positivo a pesar de que las ventas alcanzaron un 50 por ciento y confió que con los próximos eventos como el Mex Tenis, Congresos y Tianguis Turístico, además del 14 de Febrero que es la segunda festividad más importante del sector gastronómico, la actividad restaurantera se recupere.