Pueblos afromexicanos tendrán representación popular y candidatos propios

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGRO), Luz Fabiola Martínez Gama, confirmó que por primera vez en la historia de este estado suriano, tendrán un representante los pueblos afromexicanos y candidatos a cargos de elección popular en este 2024.

A su vez, el dirigente de la organización Negros, A.C., Audiel Urbina Serrano, puntualizó que no van a permitir que se postulen personas que no sean originarios de los pueblos negros y que estarán atentos a la convocatoria, por lo que expresó que están satisfechos que este un representante de su gente en el Consejo General, para que sus candidatos verifiquen que sean avalados en asamblea por el pueblo Afromexicano, "porque no vamos a permitir más cachirules", sentenció.

En entrevista tras encabezar el Conversatorio "Y después de la consulta al pueblo Afromexicano". ¿Qué sigue?, explicó que fue importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, como Pueblos Negros, A C., sobre las consultas, que el Instituto está realizando y del que se tuvo oportunidad de tomar importantes acuerdos.

Como prioridad fue tener un representante de los pueblos afromexicanos dentro de los Consejeros Distritales y el Consejo General, es decir, van a estar sentadas y sentados junto con los Consejeras y Consejeros, así como de los representantes de los 15 partidos políticos con registro, para que también vigilen la autoascripción y que se postulen auténticos nativos de los pueblos negros a los cargos de elección popular.

La Consejera Presidenta del órgano electoral, Martínez Gama, confirmó que también se firmó un convenio con los integrantes del Congreso de Guerrero, para que se trabaje en la metodología sobre como se van a registrar los candidatos a diputadas y diputados, en este caso representantes de los cinco pueblos negros.

Advirtió que en este proceso electoral habrá auténticos nativos de los pueblos afromexicanos y por eso se van a socializar los acuerdos, a través de las asambleas que ya iniciaron, "el IEPCGRO ya realizó dos y va a continuar con estas consultas en los cinco pueblos afromexicanos".

En ese contexto, el dirigente de la organización Negros, Audel Urbina Serrano, expresó su reconocimiento al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, porque se establecerá la ruta de lo que sigue, como es tener una representante en el Consejo Estatal y que tengan candidatos auténticos afromexicanos.