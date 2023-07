Embargan al municipio de Acapulco cuenta por 400 mdp

La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, denunció un proceso de irregularidad cometida por la orden de un juez que embargó una cuenta de recursos federales por la cantidad de 400 millones de pesos al municipio.

En entrevista luego de haber asistido al acto por los 200 años del Colegio Militar en la Novena Región, la primera autoridad reclamó sobre esta acción al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, al que dijo que es un acto de corrupción cometida y que ante esto se puede proceder de manera legal por parte del Ayuntamiento de Acapulco.

“Lo que Guerrero siempre padece la maldita corrupción, yo voy a seguir defendiendo mi honestidad, porque Guerrero no puede seguir en la cloaca, a lo cual yo me refiero y lo voy hablar, nos embargaron 400 millones de pesos de recursos federales, como ustedes saben dice la ley de coordinación fiscal que los recursos federales no se pueden embargar, voy a una denuncia penal y voy a movilizar a la gente, tenemos que sacar la cloaca del poder judicial”, expresó.

López Rodríguez, dijo que este proceso ilegal corresponde a un juicio que se inició con el gobierno del 2004, con la compra de unas tierras al ejido de las Cruces, y estas tierras no están en lo físico “sólo veo la tierra que hay es la que tengo en las huyas”, expresó la primera edil.

Dijo que originalmente la deuda fue por 12 millones de pesos por la adquisición de las tierras, según el contrato del 2004 por 48 hectáreas, y embargaron 400 millones de pesos de recursos federales, y vean el nivel de corrupción, agregó que estos recursos corresponden a los rubros de Zofemat, el del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento y las Demarcaciones (Fortamun) además del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Señaló que todos estos recursos son especialmente para abatir el rezago de pobreza en Acapulco, esto no se puede embargar, y vamos a la parte judicial porque no está dispuesta a que cínicamente se le quiten al municipio 400 millones de pesos.