Protestan habitantes de colonias populares en oficinas de la CAPAMA

Encabezados por la presidenta suplente de Adela Román Ocampo, Matilde Testa, más de 50 acapulqueños de distintas colonias y comunidades rurales de Acapulco, se manifestaron en las instalaciones de la CAPAMA, para exigir servicio de agua potable en la ciudad

Al mismo tiempo pidieron la revocación de mandato de la alcaldesa Adela Román Ocampo por no cumplir con los compromisos con los acapulqueños, y estar más preocupada por su campaña política para el proceso del próximo año. Local Persiste la invasión de playas en Acapulco

Matilde Testa, pidió una mesa de trabajo con el director de la CAPAMA José Ramón Aysa, y pidió a los ciudadanos el voto de castigo el próximo año a quienes no han cumplido con los más pobres de Acapulco.

Criticó que la alcaldesa Adela Román Ocampo, fuera de estar en el zócalo protestando con un grupo de mujeres, que camine y visite las comunidades y las colonias porque la gente merece respeto.

"Sean agradecidos como se lo he dicho a la propia presidenta municipal, hay que ser agradecidos porque la gente voto y dio su confianza a Morena", expresó.

Desde las 09:00 de la mañana, más de 50 acapulqueños con pancartas en manos y consignas en contra de las autoridades, se plantaron en las oficinas centrales de la paramunicipal para acusar a las autoridades de estar lucrando con la necesidad de los acapulqueños al tenerlos por días, semanas y meses sin el suministro del vital líquido.

El profesor Arturo Guerrero Caballero, dijo que hay comunidades rurales como Metlapil, donde no hay servicio de agua potable desde hace ocho meses por la falta de una bomba, sin embargo, hay más de 30 tomas clandestinas que las tiene funcionando de manera de manera irregular la persona que se encarga del sistema de bombeo en ese lugar.

Los manifestantes, denunciaron también que la CAPAMA está mandando recibos alterados en los metros cúbicos de consumo mensual con la finalidad de cobrar un servicio que no se tiene en cantidades más altas a las familias más pobres de Acapulco.

Guerrero Caballero, indicó que no les tienen miedo a las movilizaciones a pesar de la pandemia del Covid-19, por lo que, si es necesario para exigir el servicio de agua potable en sus casas, las realizarán. #AlMomento 🔴 | Habitantes de diferentes colonias de Acapulco, protestan en la CAPAMA por la falta de agua en sus hogares pic.twitter.com/xMpekEzDZM — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) December 18, 2020

Por su parte Antonio Maciel, presidente de la asociación civil "Deporte para Todos", dijo que los acapulqueños, están sufriendo por la falta del servicio de agua potable, mientras la alcaldesa está más preocupada por su campaña política.

"La señora, no puede estar haciendo dos actividades, o es candidata o es presidenta municipal por los 365 días del año, porque no hay presidente municipal, ni funcionarios públicos de ocho días porque esto no funciona", expresó el dirigente social.

Aseguraron que las salidas a la Ciudad de México en horas y días de trabajo por parte de la alcaldesa Adela Román Ocampo para ver temas políticos de campaña, no son justificados porque no son acciones en beneficio del pueblo de Acapulco.