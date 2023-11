Protestan familiares y amigos de 4 tripulantes desaparecidos por Otis

Familiares y amigos de cuatro tripulantes del yate Litos que desaparecieron desde la noche que azotó el huracán Otis al puerto de Acapulco, se manifestaron en la entrada principal de la base naval para exigir a las autoridades su búsqueda.

Con pancartas en mano los inconformes intentaron entrar a las instalaciones al momento que arribó la Fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para dialogar con ella, hecho que causó forcejeo con los uniformados quienes impedían su acceso.

Cristina Sánchez, esposa de Fernando Esteban Parra Morales uno de los tripulantes, informó que lo último que le dijo su esposo entre las 10:30 y 11 de la noche, era que la embarcación se encontraba en la Marina Puerto Marqués y que se iban a refugiar en Caleta, que se les habían apagado los motores, que habían pedido auxilio y no tuvieron respuesta.

Se trata del Capitán Ulises Díaz, el maquinista Fernando Esteban Parra, la hosties Abigail Andrade y el marinero Alejandro, a quienes los han buscado en supuestos refugios de Caleta, Caletilla, Cruz Roja, Chilpancingo, Cuernavaca, México y en todos los hospitales públicos y privados.

"En Capitanía de Puerto nos informaron que ellos perdieron comunicación esa noche y que no tenían embarcaciones para salir a buscarlos que iban a esperar rescates de la Marina y aquí no nos dan información, solo nos tomaron nuestros datos, que iban a buscar información y es la fecha que no nos dan ninguna, solo me dicen queno hay información, hoy no hubo rescates, no están en la lista de los hospitales", explicó.

Los manifestantes señalaron que por más de dos semanas los han buscado por sus propios medios sin obtener resultados, solo se les dio a conocer que se localizó por Caleta restos de lo que era el yate.

En las cartulinas se leía "Los queremos de regreso, gobierno responde, Marina no haces nada por los desaparecidos del mar, exigimos respuesta inmediata de las autoridades, gobierno incompetente".