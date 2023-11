Doblemente damnificados, personas con sordera en Acapulco

Vivir en el silencio permanente, encontrarse en medio de un huracán de categoría 5, con vientos de cerca de 300 kilómetros por hora, resguardado en una vivienda precaria que prácticamente fue arrancada por el viento, es la historia que vivieron un centenar de personas sordas que viven en el puerto de Acapulco y que en este momento se encuentran sin apoyos institucionales y con graves complicaciones para sobrevivir.

El profesor e intérprete en lenguajes de señas, Fidel Montemayor, llamó a que las instituciones públicas generen condiciones específicas para que la ayuda llegue a este sector poblacional, "hay programas que se están implementando, pero que las personas sordas no pueden acceder porque los servidores de la nación que acuden a levantar los censos no llevan interpretes".

Explicó que existen casos en que llegan los servidores de la nación ven una casa destruida, tocan a la puerta, el sordo está adentro pero no escucha que llaman a la puerta, entonces el funcionario piensa que está abandonada y se van, dejando sin apoyo a la persona.



Agregó que el lenguaje de la mayoría de la población es oral, pero en el caso de los sordos es "Visogestual somática" que se habla con las manos y se ve, entonces los programas se anuncian con la voz y ellos no lo entienden.

"En este momento hay una grave situación en los hogares de la comunidad sorda que en su mayoría son personas de escasos recursos que tenían casa de lámina y fueron afectados, hoy lo que necesitan es láminas, madera y otros materiales para reparar su techo".

Otro tema en el que se necesita mucha empatía y solidaridad es el laboral, porque muchos sordos se desempeñaban en servicios de mantenimiento en hoteles y hoy no hay trabajo para ellos, otros se ganaban la vida vendiendo algo en las calles, una estampa, un paquete de agujas, dulces y hoy ante la situación de destrucción no hay quien les compre.

"Hoy es necesario llamar a todos los sectores a que se generen condiciones correctas de apoyo para los damnificados pero que en especial se valore la situación que tienen las personas sordas que requieren de intérpretes para poder expresar sus necesidades, porque en la mañanera del presidente se tiene uno, pero en los comunicados estatales no lo hay, además de que en Acapulco en las zonas marginadas aún no hay luz y no pueden estar al pendiente de estas noticias".