Promete Félix Salgado Macedonio una obra por región

Una obra por región realizará su gobierno promete el candidato a gobernador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, además se bajará su salario a 107 mil pesos menos de lo que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Arropado por vecinos de colonias aledañas a la colonia La Laja, el "Toro sin cerca" dijo que su administración será austera y que su prioridad será ser el mejor gobierno de la historia de Guerrero, al tiempo que las porras arreciaban y el “chile frito” entonaba la clásica diana. Estado Revela IEPC listado oficial de candidatos a diputados locales

Acompañado por el vocalista de los Yonics, José Manuel Zamacona y de leyendas deportivas como Marco Villasana, señaló que, dentro de su proyecto de gobierno, tiene contemplado distribuir el presupuesto por región, haciendo una obra en las 8 que integran la geografía del territorio guerrerense.

Salgado Macedonio refirió que, en el caso del puerto de Acapulco, por ser una ciudad grande realizará una obra grande, pero hará consultas para que digan que se debe de priorizar si el agua, el drenaje profundo, calles o puentes.

En esos momentos se registró un connato de violencia entre simpatizantes de la diputada federal Abelina López Rodríguez y de su par, Rosario Merlín García, pero Salgado Macedonio, los tranquilizó “aquí no quiero provocadores”.

Foto: Valeria Jiménez | El Sol de Acapulco

Al retomar su discurso, reiteró que hablará con las televisoras para reiniciar el Acafest, además de que el Centro de Convenciones de Acapulco se abrirá a los indígenas y campesinos, para que vendan sus artesanías, así como convertir Casa Guerrero en un hospital de tercer nivel.

En entrevista, sobre el llamado que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) de no utilizar el programa de vacunación anticovid con fines electores a los candidatos de Morena, aseguró que no es su caso y por el contrario, "que, bueno que estén vacunando a la gente".

Adelantó que no va responder a los ataques de sus adversarios y que mantendrá una campaña de propuestas, "ya sé lo que quieren mis adversarios, pero lo que no saben es que tengo gente infiltrada que me dicen todo lo que planean hacer".