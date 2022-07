Proceso saludable y democrático, elección de Morena: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, calificó como un proceso saludable y democrático el proceso de votación interna para elegir a los 90 consejeros estatales de Morena, lo anterior luego de haber asistido a sufragar su voto a la casilla que se instaló en las canchas de la colonia Emiliano Zapata.

“Veo que está tranquilo todo, que está en calma la votación, todo está fluyendo de manera normal la gente está participando, y bueno como miembros de Morena, me parece saludable este proceso democrático que fortalecerá la vida interna del instituto político”, expresó la primera edil de la ciudad luego de haber realizado su voto.

Dijo que como en todo proceso que se desarrolla, en esta ocasión los ciudadanos que asistieron a las urnas que instaló Morena en seis diferentes puntos de la ciudad, tienen toda la libertad de hacer lo que a ellos consideren que debe ser lo mejor para el movimiento a nivel local, estatal y nacional.

López Rodríguez, dijo también que no le consta que en el proceso de la votación interna a delegados estatales por Morena, se diera el tradicional acarreo de gente para sufragar su voto en las urnas.

Aseguró que, como presidenta, no se metió en el proceso de votación para los consejeros, “lo menos que he hecho es meterme en este proceso, y es tanto que no me metí que no estoy ni registrada”, expresó.

Insistió que la votación se desarrolló en los seis puntos donde se colocaron las casillas, de manera ordenada, pacífica, con orden, y con una alta afluencia de participantes.