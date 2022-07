"Viejas prácticas" en la elección de consejeros de Morena

En medio de las viejas prácticas neoliberales del acarreo de cientos de personas en taxis colectivos, camiones y urvan y del total descontrol, el partido de los que no mienten, no roban y no traicionan iniciaron su jornada de votación para elegir a los consejeros estatales en la casilla que fue instalada en la explanada del Parque Papagayo.

Desde las 08:00 de la mañana cientos de personas, entre adultos mayores con muletas, sillas de ruedas y andaderas, acudieron a la casilla del Parque Papagayo donde según se distribuyeron cinco mil papeletas para elegir a los 90 consejeros estatales de Morena.

La larga fila de los militantes y simpatizantes del partido en el poder inició en la piñata del Parque Papagayo y se extendió hasta la costera Miguel Alemán, sin cumplir también las medidas sanitarias que autoridades del Sector Salud implementaron para evitar en esta quinta ola a propagación del virus del Covid-19.





En la larga fila de personas no pudieron faltar las sillas, sombrillas y los cartones para cubrirse de los candentes rayos del sol, ni las cajas de cartón y las bolsas de plástico que sirvieron para distribuir las tortas y los bolillos con relleno, práctica que también los modernistas le criticaban al viejo priismo.

Mientras la fila de votantes caminaba lentamente hasta el lugar donde fue instalada la casilla, los camiones, colectivos y las urvan que sirvieron para el acarreo de los modernistas, provocaron un fuerte problema de tráfico vehícular al ocupar en su totalidad uno de los tres carriles de la avenida Cuauhtémoc.

De los 90 consejeros estatales que serán elegidos este sábado, saldrán quienes participarán en el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, el próximo seis de agosto.