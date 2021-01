Presume vacuna contra el Covid-19 regidora de Morena en Acapulco

Regidora del partido Morena y ex sub secretaría de salud en la administración del depuesto gobernador Ángel Aguirre Rivero, Alba Patricia Batani Giles presumió con algunas carcajadas su felicidad por haber sido vacunada contra el Covid-19, a pesar de no estar en la primera línea de batalla contra este virus.

A través de sus redes sociales en Facebook, la doctora difundió tres imágenes donde la inyectaron contra la pandemia que en Guerrero ha dejado cerca de tres mil fallecidos y más de 27 mil contagios.

"Finalmente ya, y vamos por la 2da. Dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital general del Quemado. Gracias mi estimada Lily. Ni me dolió la vacunacion jajajaja", escribió.

Sus amigos, algunos familiares y cercanos, la felicitaron por haber logrado que le suministran el biológico la tarde del pasado viernes.

Batani Giles es regidora del partido Morena en el ayuntamiento de Acapulco, fue subsecretaria de salud en la administración de Ángel Aguirre Rivero quién, dejó su cargo debido a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014.

Además de sub secretaría de salud en la administración de Aguirre, fue jefa de la jurisdicción sanitaria 07 de Acapulco en la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Cabe mencionar que autoridades de salud y el propio gobernaror Héctor Astudillo Flores, han hecho llamados a los trabajadores del sector salud para que no se vacunen contra el Covid-19 en caso de no estar en la primera línea de batalla contra la pandemia.