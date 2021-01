La próxima semana Fuerza por México dará a conocer a sus aspirantes a la gubernatura

La próxima semana, Fuerza por México dará a conocer los nombres de tres aspirantes a la candidatura a la gubernatura por Guerrero, confirmó el dirigente estatal de este instituto político, Fernando Haces Barba, quien destapó al líder estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), José Alberto Alonso Gutiérrez, como virtual candidato a la presidencia municipal de Acapulco.

Fue en el marco de la toma de protesta de los integrantes del Comité Directivo Municipal de Fuerza por México, que presidirá Julio César Bello Vargas, que el dirigente estatal confirmó que, son tres opciones que tienen y que han expresado su interés de contender por el derecho de abanderar a su partido, en las elecciones del 6 de junio.

Admitió que, le hubiera gustado que el empresario Luis Walton Aburto fuera su candidato a gobernador, porque se trata de un hombre íntegro y honesto, pero reconoció que no han tenido acercamientos, aunque indicó que su partido tiene las puertas abiertas, pero no solo para el ex alcalde, sino para todos los hombres y mujeres que quieran estar en el mejor partido del país.

Haces Barba por otra parte, reveló que son varios políticos que lo han buscado, pero se trata de los mismos de siempre, los cascajos como el caso de Evodio Velázquez Aguirre, que, pese a que dejo quebrado al ayuntamiento, quiere más y por eso, lo que están haciendo es seleccionarlos, para ir con gente nueva, incluida las mujeres, porque de lo que se trata es dar un cambio radical y ser una opción diferente.

Es por ello que literalmente destapo al dirigente de la CATEM en Guerrero, Alonso Gutiérrez, como virtual candidato a la alcaldía de Acapulco, así como Juan Marcos Figueroa quien también está firme en el municipio de Taxco de Alarcón, entre otros, pero la lista completa se dará a conocer la próxima semana.

Admitió que en estos momentos tienen comités municipales en 61 municipios, pero la meta es cubrir los 81, por eso continúan recorriendo los municipios, porque necesitan fortalecer sus estructuras internas.