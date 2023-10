Presidenta municipal de Acapulco enferma y da positivo a Covid-19

A través de su cuenta personal de Facebook, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, confirmó a los acapulqueños haber dado positivo al Covid-19, la tarde de este lunes.

De acuerdo a la publicación, la presidenta dijo que el día lunes presentó algunos síntomas como gripe y cansancio, por lo que acudió a un consultorio a realizarse la prueba dando positivo al Covid-19, pandemia que inicio en marzo del 2020.

•Amigas y amigos, el día de ayer por la tarde tuve algunos síntomas de gripe y cansancio. Acudí a un consultorio cercano, me hicieron una prueba y resulté positiva a covid-19. No es grave, pero por responsabilidad, he cancelado las actividades públicas que se tenían en agenda, hasta presentar un estado de salud favorable”, dijo la primera edil a través del Facebook. .

Indicó que una vez que se recupere del todo siguiendo las indicaciones médicas, continuará trabajando como los acapulqueños la conocen, en las calles y en las colonias de la ciudad, de sol a sol. Estado Prenden alertas en Iguala por aumento de covid y dengue

Pidió a la población cuidarse, debido a que tal y como lo han dicho las autoridades de salud, esta enfermedad llegó para quedarse y lo importante es atender las recomendaciones y seguir las medidas sanitarias que ya conocemos. Bendiciones a todos.

Según estadísticas de las autoridades de salud en Guerrero, los contagios del Covid-9, en el estado han registrado un repunte en los últimos días, siendo Acapulco el municipio con el mayor número de personas contagiadas.

En septiembre, el promedio de casos confirmados de Covid-19 por día fue de siete, lo que alertó a las autoridades a realizar llamados para mantener las medidas de prevención ante el repunte de personas enfermas.