Pospone Ayuntamiento de Acapulco eventos masivos

La alcaldesa, Adela Román Ocampo, anunció que ante las medidas sanitarias que se están tomando por el gobierno federal por el Coronavirus (COVID-19), en Acapulco se pospondrán todos los eventos masivos que se tenían programados para los próximos días como el carnaval 2020.

"No estamos en una situación de pánico, si no de alerta, pero si se tomarán las medidas sanitarias necesarias, porque no queremos exponer a nadie en lugares donde se tenga la presencia de un gran número de ciudadanos", precisó Adela Román Ocampo. Local Confirman segundo caso de Covid-19 en Guerrero; es una mujer en Chilpancingo

En conferencia de prensa, en la sala de cabildo del ayuntamiento del parque papagayo, la presidenta, señaló que, entre los eventos a posponerse por las medidas sanitarias, se encuentran el carnaval 2020, la feria nacional del libro, el concurso de escultura de arena previsto por el sistema de Desarrollo Infantil para la Familia (DIF-Acapulco) para este próximo fin de semana.

Así como será pospuesto, el fandango cultural Colombia-México que hace unos días se dio a conocer en la Ciudad de México, así como la próxima sesión de cabildo abierto que se desarrollaría en el poblado de Providencia el próximo 27 de marzo, todo esto como una medida preventiva, adelantó que en la cuestión de las actividades en las dependencias del ayuntamiento serán normales, hasta que no tengamos algún otro aviso de la secretaría de salud.

Adela Román Ocampo, manifestó que una vez que se suspendieron los eventos masivos en Acapulco, serán las circunstancias las que nos lleven a determinar qué medidas seguiremos en los próximos días en el municipio, dijo también que, como alcaldesa, dejara que los que hablen del tema del coronavirus en el municipio sean los conocedores en la materia de salud.

La primera edil del municipio, indicó que por horas cambia la situación del coronavirus, se decía que este virus, no resistía las altas temperaturas, pero ya la Organización Mundial de la Salud, afirmó que este si resiste las altas temperaturas, por lo que tenemos que estar preparados en Acapulco.

Pidió a los acapulqueños, no caer en compras de pánico en los centros comerciales, porque no hemos llegado en Acapulco al extremo, para caer en esta situación, afortunadamente, estamos en alerta preventiva.

Indicó que el ayuntamiento de Acapulco, es un portavoz de las indicaciones que la secretaría de salud federal, está emitiendo a los secretarios de salud de todos los estados de la República, y a su vez está llega a los municipios, “en una pandemia como está la capacidad escapa de las manos del municipio, solamente son medidas preventiva, y estoy segura de que si llegara ponerse la situación más grave el gobierno federal, tendrá que tomar medidas importantes en coordinación con los otros órdenes de gobierno tal vez poner retenes para no visitar los destinos turísticos”.

Por último, Adela Román Ocampo, manifestó que en Acapulco estamos en la fase uno, y se mantendrá la comunicación permanente con las autoridades correspondientes en el tema de la salud, para evitar que se dé información fuera de la realidad sobre dicho tema, y dio a los padres que respeten la disposición del adelanto de las vacaciones, para seguridad de los alumnos.