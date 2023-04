Poca empatía de la Marina ante búsqueda de pescadores

Familiares de los pescadores Victor Peralta Chávez de 62 años de edad y su hijo Víctor Alfonso Peralta Gabino de 37 recriminaron la poca empatía de la Marina para ayudarlos a buscar a sus parientes desaparecidos desde el pasado viernes 21 de abril.

La hermana e hija Jazmín Peralta Gabino lamentó que las autoridades han hecho poco para dar con el paradero señalando que sólo los han buscado a 40 y 50 millas, y sus compañeros pescadores hasta 100.

Explicó que los argumentos que da la Secretaría de Marina cuenta con protocolos que deben seguir como el tener un avistamiento de la embarcación o algún objeto de ellos, cosa que ya se tiene.

“Los protocolos se me hacen inútiles, porque no son para que puedan salvaguardar la vida de las personas, no les veo interés primero su papeleo nos pidieron que interpusiéramos una denuncia ante el Ministerio Público ya se hizo, ya hay una prueba de avistamiento de la hielera de mi hermano, ya tienen todo para buscarlos con un helicóptero”.

Jazmín Peralta hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que los apoyen y sus familiares sean buscados a través de aire y con unos buzos donde se encontró la hielera.

“Señor Presidente qué pasa con lo que nos prometió, el cambio, el presidente se enfermó y a él si lo estaba esperando un helicóptero de la Marina, la vida de mi papá y hermano también vale”.

La familia de los pescadores lamentaron que la búsqueda que realiza la Marina sea a poca distancia, sin embargo, ellos con embarcaciones menores lo realizan más adentro. Dijo que anoche uno de sus hermanos había llegado hasta Tecpan de Galeana y que sus gastos por lancha ascienden hasta 7 mil pesos por embarcación.

Los pescadores salieron en su lancha de nombre "Jazmín" el pasado 21 de abril a muy temprana hora y a más de tres días de desconoce su paradero.

Aunado a estos dos pescadores, hay otros dos que se encuentran desaparecidos Nemorio Hernández Líbano de 78 años y Diego David Martínez García de 27 años de edad, quienes zarparon de Puerto Marqués el pasado viernes 7 de abril a las siete de la mañana.

Destacó la familia que si no hay una respuesta favorable ante la petición de realizar la búsqueda vía aire con un helicóptero bloquearán la avenida costera Miguel Alemán.