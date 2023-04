Familia de pescador lo busca desesperadamente

Con pequeños carteles colocados en postes en la zona turística de Acapulco, la familia de Nemorio Hernández Líbano buscan al pescador desaparecido el pasado 7 de abril cuando salió de pesca de Puerto Marqués con Diego David Martínez García de 27 años de edad.

Día y noche sus hijos y esposa lo han buscado por mar y tierra durante más de diez días y no hay noticias de su aparición, solo se localizó el sábado 8 de abril a 25 millas de Barra Vieja, a la deriva, la embarcación “Mami Soco”, donde tripulaban las dos personas y con algunas de sus pertenencias.

“No queremos dejarlo de buscar tenemos la esperanza de encontrarlo, la última vez que lo vi lo escuché hablando por teléfono que estaba quedando con otro señor que lo estaba invitando a pescar”, narró Paloma Hernández Jiménez hija de con Nemorio.

Por su parte, la señora Soledad Jimenez Polanco quien está inconsolable dijo sentirse destrozada por no saber nada de su esposo, “tengo fe que lo vamos a encontrar, no como, no duermo, yo me siento en la cama en las noches a orar a rezar por él”.

La señora Soledad Jimenez Polanco está destrozada por no saber nada de su esposo./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Así también pidió a quien tenga al señor Hernández Líbano que se lo regresen con vida.

En el cartel de tamaño carta aparece una fotografía de Don Nemorio, con los teléfonos de sus hijas Carolina y Marielena 7443802561 y 7442835827 y con la frase “se busca” por si alguien lo ha visto llamé a esos números.

Finalmente, la familia de los pescadores reiteraron el llamado a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal a que ayuden con la búsqueda de los pescadores.