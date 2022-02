Piden Infonavit y Fovissste dictamen con validez jurídica de Cantaluna

A un día de cumplirse 5 meses del sismo del pasado 7 septiembre de magnitud 7.1 y donde las viviendas del fraccionamiento Pedregal de Cantaluna resultaron afectadas e inhabitables, sus habitantes dieron a conocer que para poder reconstruir las 720 viviendas, las empresas crediticias piden la expedición de un nuevo dictamen que cuente con validez jurídica.

En conferencia de prensa en el Fraccionamiento ubicado en la zona poniente de Acapulco, Gabriela Alvarez una de las afectadas informó que ya se han realizado 11 dictámenes de riesgo, de los cuales 10 son particulares y uno por Protección Civil estatal.

Destacó que en el año 2017 se había realizado ya un dictamen “donde existían antecedentes que la infraestructura carecía de procedimiento adecuado para el reforzamiento de la vivienda, inexistencia de las cadenas de cimentación intermedias, falta de castillos y columnas”.

Lee también: Guerrero ocupa el segundo lugar en sismos en lo que va del 2022

No obstante, señalaron que para Infonavit y Fovissste, los 11 dictámenes no son válidos ya que no cuentan con un sustento jurídico y se requiere un estudio más a fondo no solo de estructura sino del suelo, para conocer en dónde están asentados los 177 edificios.

Dicho estudio tardará en realizarse más de 4 meses y será pagado por el gobierno de Guerrero por un monto de 2 millones de pesos y deberá integrar una empresa guerrerense.

Las viviendas deben desocuparse al cien por ciento ya que el conjunto habitacional Cantaluna, no debe ser habitado debido a que el diseño estructural no garantiza la seguridad e integridad de sus ocupantes.

El fraccionamiento tuvo severos daños. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Por ello, la señora Guadalupe García Galeana hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales “la empresa que contraten debe ser una empresa responsable y deben tomar en cuenta que es nuestro patrimonio, ya nos vendieron casas desechables”.

“Pedimos que no se minimicen los daños y que no se dejen corromper los que hagan el estudio, refirió con lágrimas en los ojos y con voz quebrada por el llanto, García Galena”.

Finalmente señaló otra de las habitantes de Cantaluna Angélica Lizbeth Rivera Peralta, que en días anteriores se presentaron los ingenieros Lázaro Castillo Miranda y Bulmaro Reyes Valle quienes manifestaron que venían de la secretaria de Desarrollo Urbano y Suelo Territorial del Estado de Guerrero, los cuales no se identificaron con ninguna credencial o uniforme.

Explicó que los supuestos inspectores se presentaron con la intención de querer visitar las viviendas y de que se les informara el pago de los seguros y créditos de cada una de las viviendas, acto que causó gran desconfianza y por ello pidieron se acrediten y presenten cuando requieran hacer ciertas encuestas.