Piden comerciantes ambulantes al gobierno estatal no cerrar las playas

Comerciantes ambulantes y prestadores de servicios turísticos de la zona de Caleta y Caletilla, pidieron al gobierno del estado no cerrar las playas y suplicaron que les permitan vender sus productos para sacar por lo menos para comer.

Entrevistados en el puente que divide a ambas playas, los vendedores de quesadillas, fruta, mariscos y prestadores de servicios acuáticos, pidieron también apoyos económicos y despensas para poder subsistir en este mes de contingencia. Estado Realizan recorridos en playas de Zihuatanejo para evitar acceso a turistas y habitantes

"De que vamos a vivir no tenemos ni para comer, cómo le vamos a hacer, que nos dejen vender nuestro producto porque de esto comemos y nuestros hijos también, porque no nos dan apoyo, que no cierren las playas", expresó la señora Lolita, vendedora de fruta.

Asimismo, el mesero Roberto López, dijo que con el cierre de los restaurantes, no tendrán ingresos, por ello pidieron a la alcaldesa, Adela Román Ocampo, les manden despensas y apoyos económicos mensuales para sobrevivir.

"Los del gobierno nada más vienen con nosotros cuando quieren nuestro voto, como quieren que nos vayamos a nuestra casa si no tenemos para comer, que nos den algo al mes, despensas para poder salir adelante", señaló.

Los inconformes, dijeron que, se pondrán de acuerdo para protestar durante el fin de semana si el gobierno estatal les impide vender a los pocos turistas que vayan a las playas.