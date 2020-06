Pide arzobispo de Acapulco "no usar a Dios como seguro contra enfermedades"

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, llamó a los ciudadanos a no utilizar a Dios como un seguro contra enfermedades y evitar exponerse irresponsablemente a riesgos, y peligros.

Durante la homilía dominical celebrada de manera privada y transmitida a través de Facebook, el prelado católico recordó que después de resucitado, Jesucristo dijo en tres ocasiones a sus discípulos que no tuvieran miedo, palabra que es de mucha ayuda en estos tiempos cuando proviene de alguien que nos estima, sin embargo, consideró que no se debe utilizar al señor como un un seguro para que no sucedan cosas malas, ya que Dios dijo que nadie lo debe tentar.

"Ahora en la circunstancias que vivimos no se trata de mirar al señor como un seguro contra enfermedades o contra accidentes o contra el daño de criminales y delincuentes, pedimos su divina providencia, su cuidado sobre nosotros y nos ponemos en sus manos con la certeza de que estamos en buenas manos. Tampoco se trata de exponernos irresponsablemente a riesgos y peligros", dijo.

González González pidió en oración por quienes dan su vida al cuidado de personas enfermas, en especial para los integrantes del sector salud.

El Arzobispo hizo una oración por los padres en su día, así también una felicitación, pidiendo que "Dios los bendiga en su esposa y en sus hijos", recordando que el amor de un padre debe ser reflejo del amor de Dios.