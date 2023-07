Periodistas exigen justicia para Nelson Matus

Periodistas, camarógrafos, fotógrafos y corresponsales de distintos medios de comunicación, de Acapulco realizaron una protesta sobre la avenida costera Miguel Alemán para exigir justicia por el asesinado del fundador del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, quien fue privado de la vida en el estacionamiento de la tienda Coppel de la colonia Emiliano Zapata.

Decenas de comunicadores se concentraron a la altura de la Diana Cazadora, donde con pancartas y crucen en mano demandaron el esclarecimiento y castigo en contra del autor material e intelectual del este crimen.

Los representantes de los medios de comunicación, realizaron un bloqueo por espacio de 15 minutos en el carril que va en dirección del Centro - Base lanzando gritos de de "justicia, justicia".

Posteriormente salieron en marcha sobre la zona turística con dirección a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero en Acapulco, donde realizarán otra protesta y entregarán un escrito formal para exigir el esclarecimiento del asesinato de otro periodista.

Cabe mencionar que durante el bloqueo en la zona turística realizaron pintas sobre la carpeta asfáltica escribiendo de color rojo “justicia”.

Llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de garantías para ejercer de manera libre el ejercicio periodístico.

“Pareciera que los gobiernos no quieren atender y dar garantías para el ejercicio periodístico, compañeros estamos en una situación difícil hay municipios que ya los compañeros no imprimen los periódicos en Tixtla, Chilpa, Iguala y Taxco, pareciera que no ven la situación que viven los medios de comunicación”, destacó el periodista Julio Vazquez al hacer uso de un megáfono.

Señalaron que para los comunicadores sobre todo de nota roja, hay amenazas, represión y ante ello se tiene una Fiscalía en silencio.

Finalmente, los comunicadores coincidieron en unirse para exigir el esclarecimiento de todos los atentados contra los periodistas.