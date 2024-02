Paraliza comercios la falta de mano de obra en Acapulco

A pesar de que el huracán Otis, tiene más de tres meses que azotó el puerto de Acapulco, la falta de mano de obra en muchos establecimientos comerciales sigue siendo otro de los problemas al que se han enfrentado los empresarios.

En algunos establecimientos comerciales, desde hace más de un mes se tienen colocados anuncios donde se ofrece trabajo con una contratación inmediata, sin embargo no se tiene una respuesta positiva por parte de los acapulqueños, que siguen disfrutando los apoyo económicos y las despensas otorgados por el gobierno federal luego del paso del fenómeno meteorológico.

Lea también: Acapulqueños prefieren las despensas que salir a trabajar

Desde mecánicos, lavadores de carros, camaristas, chalanes para reconstruir restaurantes, cocineros hasta para atender mostradores en tiendas de autoservicios, se requiere de acuerdo a los carteles y lonas que están colocadas en los negocios ubicados en todas partes de Acapulco.

Según los empresarios como Esther Robles Mendoza, propietaria de un lavado de autos, los anunciaos tienen más de un mes que están colocados y ninguna persona se acerca para preguntar sobre horarios, sueldos y hasta de los días de descanso.

Negocios en Acapulco tienen anuncios de empleo colgados desde hace más de un mes sin tener algún interesado en trabajar. /Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Local Empleados de Carlos’n Charlie’s piden liquidación conforme a la ley

“Es muy lamentable que la gente, no quiera trabajar y este esperanzada a que le sigan dando las despensas y estar con lo poco o mucho que les quede de los apoyos económicos que el gobierno dio para reparara las viviendas, en estos momentos hay trabajo, pero no hay interés de ocupar las vacantes, cuando se quiera, ya no se va a contratar”, manifestó la empresaria.

Dijo que en todos lados hay trabajo, esto debido a que en muchos negocios se tienen los anuncios de que se contrata personal para distintas áreas, pero no hay interés por parte de los acapulqueños.

Manifestó desconocer cuantas fuentes de trabajo hay en estos momentos disponibles pero consideró que son suficientes para las personas que se quedaron sin un sustento luego de que la empresas cerraron por los daños que provocó el huracán Otis en octubre pasado.

Por último, señaló que más gente haciendo largas filas para recibir una o dos cajas con despensa que en los negocios para pedir información sobre los trabajos que se ofrecen.